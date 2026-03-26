Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών: Αφιέρωμα στο συμφωνικό έργο του Κυριάκου Σφέτσα

Η συναυλία της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εντάσσεται στο τετραήμερο αφιέρωμα που διοργανώνει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ προς τιμήν του συνθέτη Κυριάκου Σφέτσα. Το αφιέρωμα (27–31 Μαρτίου 2026) αναδεικνύει την πολυδιάστατη και πρωτοποριακή συμβολή του κ. Σφέτσα στη σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία και κορυφώνεται με τη συγκεκριμένη συναυλία, η οποία παρουσιάζει χαρακτηριστικά έργα του συνθέτη.



Ο Κυριάκος Σφέτσας συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες των τελευταίων δεκαετιών, με μια πλούσια εργογραφία που εκτείνεται από τη σύγχρονη έντεχνη μουσική έως την ηλεκτρονική, τη jazz, τη fusion και τη μουσική για τον κινηματογράφο. Στο έργο του αναπτύσσονται δημιουργικοί διάλογοι μεταξύ διαφορετικών μουσικών παραδόσεων, με έντονη παρουσία στοιχείων της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και του αυτοσχεδιασμού, τα οποία συνυπάρχουν με τεχνικές της σύγχρονης δυτικοευρωπαϊκής σύνθεσης. Η μουσική του χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο συνδυασμό λόγιας γραφής και ζωντανής εκφραστικότητας, αναδεικνύοντας τη γόνιμη συνάντηση Ανατολής και Δύσης.



Η συναυλία της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών, με τη συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και υπό τη μουσική διεύθυνση της Ζωής Ζενιώδη, παρουσιάζει τρία έργα που αποτυπώνουν εύγλωττα αυτή τη συνθετική ταυτότητα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η «Διπλοχρωμία» (1987) για λαϊκό κλαρίνο και ορχήστρα, το «Midnight Music» (1989) για σόλο βιολί και ορχήστρα εγχόρδων και η «Ιόνιος Λύρα» (1994) για μέτζο σοπράνο και ορχήστρα εγχόρδων. Τα έργα αυτά αναδεικνύουν τη συνάντηση της συμφωνικής γραφής με διαφορετικούς ηχητικούς κόσμους – από τον παραδοσιακό ήχο του κλαρίνου έως την εκφραστικότητα της φωνής και την εσωτερικότητα της γραφής για έγχορδα.



Σολίστ της βραδιάς είναι ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος στο παραδοσιακό κλαρίνο, ο Γιαρεσλάβ Τόκαρεβ στο βιολί και η μέτζο-σοπράνο Αγγελική Καθαρίου. Μέσα από τις ερμηνείες τους, τα έργα του Κυριάκου Σφέτσα παρουσιάζονται σε μια συναυλία που λειτουργεί όχι μόνο ως φόρος τιμής στο συνθετικό του έργο, αλλά και ως ζωντανή απόδειξη της διαχρονικής επικαιρότητας και της δημιουργικής πολυφωνίας που χαρακτηρίζει τη μουσική του. Η συναυλία αυτή ολοκληρώνει το αφιέρωμα του ΕΚΠΑ, αναδεικνύοντας τη σημασία του συνθέτη ως μιας προσωπικότητας που γεφυρώνει διαφορετικές μουσικές παραδόσεις και αισθητικές προσεγγίσεις.

Τρίτη 31 Μαρτίου, 19:00



Μεγάλη Αίθουσα Τελετών ΕΚΠΑ

Πανεπιστημίου 30

Είσοδος ελεύθερη

Πηγή: skai.gr

