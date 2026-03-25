Έρχεται νέο θεατρικό μιούζικαλ βασισμένο στο Trainspotting

Το μυθιστόρημα του Σκωτσέζου Ίρβιν Γουέλς, που ακολουθεί τις ζωές μιας ομάδας ηρωινομανών στο Εδιμβούργο, ήταν best seller πριν γίνει ταινία, το 1996

Ο Ίρβιν Γουέλς ανακοίνωσε ένα νέο θεατρικό μιούζικαλ βασισμένο στο βιβλίο του Trainspotting, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο τον Ιούλιο.

Το μυθιστόρημα του Σκωτσέζου συγγραφέα του 1993, που ακολουθεί τις ζωές μιας ομάδας ηρωινομανών στο Εδιμβούργο, ήταν best seller πριν διασκευαστεί σε ταινία το 1996 σε σκηνοθεσία του Ντάνι Μπόιλ.

Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και Ρόμπερτ Καρλάιλ, καθόρισε την εποχή της χάρη στην ενέργειά της, την εντυπωσιακή διαφημιστική καμπάνια και το βραβευμένο soundtrack της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: βιβλίο παράσταση
