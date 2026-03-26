Η Αγγλία εξετάζει τη χρέωση των ξένων επισκεπτών στα μουσεία της

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τον περιορισμό της δωρεάν εισόδου σε δημοφιλή πολιτιστικά ιδρύματα, όπως το Βρετανικό Μουσείο και η Εθνική Πινακοθήκη, εξετάζει η βρετανική κυβέρνηση κατόπιν πρότασης της Βαρόνης Μάργκαρετ Χοτζ, πρώην βουλευτού των Εργατικών.

Η υπουργός πολιτισμού, Λίζα Νάντι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να διερευνήσει «τις πιθανές ευκαιρίες που θα μπορούσε να αποφέρει η χρέωση των ξένων επισκεπτών στα μουσεία».

Ωστόσο, η πρόταση της Χοτζ, η οποία διατυπώθηκε στο πλαίσιο μιας πρόσφατης ανεξάρτητης ανασκόπησης του συμβουλίου τεχνών της Αγγλίας, θέτει ως προϋπόθεση την εφαρμογή ενός καθολικού συστήματος ταυτοποίησης, με άλλα λόγια των ηλεκτρονικών ή άλλου είδους ταυτοτήτων.

Κάτι τέτοιο θα καθιστούσε πρακτικά εφικτό τον διαχωρισμό μεταξύ εγχώριων και διεθνών επισκεπτών.

Σημειώνεται πως στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχουν εθνικές ταυτότητες και άρα κάποιος ενιαίος τρόπος ταυτοποίησης. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαβουλεύσεις για την έκδοση ψηφιακών ταυτοτήτων για τους Βρετανούς υπηκόους και τους μόνιμους κατοίκους της χώρας αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα κάποια απόφαση.

Οι απόψεις στους κόλπους των μουσείων διίστανται. Όπως γράφουν οι Financial Times, επικεφαλής ενός μεγάλου μουσείου του Λονδίνου χαρακτήρισε την πρόταση «πολύ λογική», εξηγώντας ότι «το τρέχον μοντέλο δεν λειτουργεί επειδή η κρατική χρηματοδότηση συμπιέζεται συνεχώς».

Στον αντίποδα, ο Σερ Τρίστραμ Χαντ, διευθυντής του Μουσείου Victoria and Albert, ξεκαθάρισε ότι ο οργανισμός του δεν «ελκύεται θεσμικά» από την ιδέα της χρέωσης των ξένων επισκεπτών.

Ο ίδιος αντιπρότεινε τη χρήση του επερχόμενου τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία για τη διασφάλιση της δωρεάν εισόδου στα εθνικά μουσεία. Σημειώνεται ότι πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου, σχεδιάζουν να εισαγάγουν φόρους διαμονής για τη βελτίωση των τοπικών υπηρεσιών.

Οι ξένοι επισκέπτες αποτελούν το 43% του κοινού των μεγάλων βρετανικών μουσείων και γκαλερί, καταγράφοντας 17 εκατομμύρια επισκέψεις σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία (2023/24).

Ο αριθμός των εγχώριων επισκεπτών για την ίδια περίοδο ανήλθε στα 23 εκατομμύρια. Συνολικά, όμως, η επισκεψιμότητα δεν έχει ανακάμψει πλήρως μετά την πανδημία του Covid, με τις 40,8 εκατομμύρια επισκέψεις το 2023/24 να υπολείπονται σημαντικά από το ρεκόρ των 49,8 εκατομμυρίων το 2018/19.

Στην έκθεσή της, η Χοτζ υποστήριξε ότι η χρέωση των ξένων επισκεπτών θα ευθυγραμμίσει το Ηνωμένο Βασίλειο με τις πρακτικές άλλων χωρών, προτείνοντας παράλληλα να εξαιρούνται τα παιδιά και οι μόνιμοι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αν και σε αυτό το πρώιμο στάδιο δεν είναι σαφές το ύψος του αντιτίμου, πηγή προσκείμενη στις συζητήσεις ανέφερε ότι ένα ποσό μεταξύ £15 και £20 θα μπορούσε να αποτελέσει τον κανόνα.

Το περασμένο έτος, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο αναδείχθηκε στο δημοφιλέστερο αξιοθέατο του Ηνωμένου Βασιλείου με 7,1 εκατομμύρια επισκέπτες, σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η επίδοση αυτή έριξε το Βρετανικό Μουσείο στη δεύτερη θέση με 6,4 εκατομμύρια, ενώ ακολουθούν το βασιλικό κτήμα του Ουίνδσορ (4,9 εκατ.), το Tate Modern (4,5 εκατ.) και η Εθνική Πινακοθήκη (4,1 εκατ.).

Το υπουργείο πολιτισμού δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τον μουσειακό τομέα προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι επιλογές για το προτεινόμενο μοντέλο χρέωσης δύο ταχυτήτων, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται πριν από τα Χριστούγεννα.



Πηγή: skai.gr

