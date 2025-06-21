Η απίστευτη μεταμόρφωση της Φιλαρέτης Κομνηνού σε Άννι από το Misery του Στίβεν Κινγκ

Έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο αναλαμβάνει τη νέα θεατρική σεζόν η Φιλαρέτη Κομνηνού. Η ηθοποιός από τον Οκτώβρη οπότε και θα κάνει πρεμιέρα μεταμορφώνεται σε Άννι Γουίλκς, την εμβληματική ηρωίδα του Στίβεν Κινγκ στο Μisery, το κινηματογραφικό θρίλερ που απογείωσε την καριέρα της Kathy Bates.

Mαζί της θα «υποφέρει» από τα βασανιστήρια ο Αναστάσης Ροϊλός.

