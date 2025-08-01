Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η Αθήνα του 1850 μέσα από τα μάτια της Φλώρενς Νάιτινγκέιλ

Η Αννίτα Παναρέτου, συγγραφέας και διδάκτωρ φιλολογίας, μας περιγράφει στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε την Αθήνα του 1850 μέσα από τα μάτια της Φλώρενς Νάιτινγκέιλ.

Η Φλώρενς Νάιτινγκέιλ ήταν μια πρωτοπόρα βρετανίδα γυναίκα, η οποία συγκρότησε την επιστήμη της Νοσηλευτικής αλλά και της Στατιστικής απεικόνισης.

Η Φλώρενς πέρασε για ένα μικρό διάστημα από την Αθήνα, φιλοξενήθηκε και άφησε πίσω της μια πολύ ενδιαφέρουσα αφήγηση.

Πηγή: skai.gr

