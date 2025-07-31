Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's επέστρεψε στην Ινδία τα κοσμήματα του Βούδα

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's επέστρεψε τα «ιερά» κοσμήματα που συνδέονται με τα λείψανα του Βούδα στην Ινδία, μετά από πιέσεις από την ινδική κυβέρνηση και παγκόσμιους βουδιστές ηγέτες.

Τα κοσμήματα που φέρουν πολύτιμους λίθους επρόκειτο να δημοπρατηθούν στο Χονγκ Κονγκ τον Μάιο. Όμως η δημοπρασία ακυρώθηκε μετά από διπλωματική παρέμβαση και απειλές για νομικές ενέργειες από το Δελχί.

Ο όμιλος Godrej Industries Group με έδρα τη Βομβάη απέκτησε τα κοσμήματα, δήλωσε ο οίκος Sotheby's.

Ο οίκος δήλωσε «ευτυχής» που διευκόλυνε την επιστροφή, μετά από δύο μήνες διαπραγματεύσεων στις οποίες συμμετείχαν ο ιδιοκτήτης, ο νέος αγοραστής και η ινδική κυβέρνηση. Τα κειμήλια θα εκτίθενται πλέον μόνιμα σε δημόσια έκθεση στην Ινδία.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε την Τετάρτη την επιστροφή, κάνοντας λόγο για μια «περήφανη και χαρούμενη στιγμή» και μια νίκη για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Τα κειμήλια, είπε στο Χ, επιστρέφουν στην πατρίδα τους μετά από 127 χρόνια.

Ο όμιλος Godrej Industries Group, ο αγοραστής των κοσμημάτων, εξυπηρετεί πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια καταναλωτές παγκοσμίως σε τομείς όπως τα καταναλωτικά αγαθά, τα ακίνητα, η γεωργία, τα χρηματοοικονομικά και τα χημικά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

«Είναι μεγάλη μας τιμή να συμβάλλουμε σε αυτή την ιστορική στιγμή. Οι πολύτιμοι λίθοι Piprahwa δεν είναι απλώς αντικείμενα - είναι διαχρονικά σύμβολα της ειρήνης, της συμπόνιας και της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας», ανέφερε η Pirojsha Godrej, εκτελεστική αντιπρόεδρος του Godrej Industries Group.

Τα πολύτιμα κοσμήματα βρέθηκαν σε μια στούπα στο σημερινό Ούταρ Πραντές της Ινδίας, κοντά στη γενέτειρα του Βούδα το 1898 από τον Άγγλο William Claxton Peppe.

Μέσα στην κρύπτη υπήρχαν 1.800 μαργαριτάρια, ρουμπίνια, ζαφείρια και φύλλα χρυσού - θαμμένα μαζί με λείψανα, που φέρεται να ήταν του Βούδα.

Ο Peppe παρέδωσε τα περισσότερα από τα πετράδια, τα λείψανα και τις λειψανοθήκες στην ινδική κυβέρνηση, ωστόσο για περισσότερο από έναν αιώνα, τα υπόλοιπα εκθαμβωτικά κοσμήματα παρέμειναν κρυμμένα σε μια βρετανική ιδιωτική συλλογή.



