«Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία»: Η αποτίμηση της Γαλλικής Επανάστασης

Η εκπομπή της Κυριακής 23 Ιουνίου, της σειράς ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε, για την Ευρωπαϊκή ιστορία είχε σαν θέμα την κληρονομιά της Γαλλικής Επανάστασης στην γαλλική κοινωνία, την παλινόρθωση της μοναρχίας, τον αυταρχισμό και την επιρροή της Αμερικανικής Επανάστασης σε σχέση με τη δημοκρατία και τις ατομικές ελευθερίες.

Με καλεσμένο τον κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη ξεκίνησαν την εκπομπή μιλώντας για την σημαντική κληρονομιά της Γαλλικής Επανάστασης που άνοιξε τον δρόμο, όχι μόνο στην Γαλλία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την είσοδο στην μεγάλη εποχή των αλλαγών του 19ου αιώνα. Μια εποχή ελευθερίας και προόδου αλλά συγχρόνως μια εποχή που θα εμφανιστούν πολλά προβλήματα με κυριότερο τις διευρυνόμενες ανισότητες στις προοδευμένες κοινωνίες του δυτικού κόσμου. Για την αποτίμηση της Γαλλικής Επανάστασης επέλεξαν να έχουν ως επίκεντρο για την ανάλυση τον Γάλλο πολιτικό και ιστορικό Αλεξίς ντε Τοκβίλ, εκπρόσωπο του πολιτικού φιλελευθερισμού.

Έγινε συγκριτική ανάλυση της δημοκρατικής εμπειρίας στην Γαλλία και στην Αμερική και αναλύθηκαν οι απειλές κατά της ελευθερίας. Επιπλέον μίλησαν για τους Ευρωπαϊκούς φιλελεύθερους της εποχής του Τοκβίλ σε σχέση με τους Αμερικάνους μέσα από το έργο του. Οι ιδέες του Τοκβίλ είχαν απήχηση σε όλη την Ευρώπη περιλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το σημαντικότερο έργο του με τίτλο «Περί της δημοκρατίας κατά την Αμερικήν» μεταφράστηκε από τον Κωνσταντίνο Ηρακλείδη το 1846 και επηρέασε το κλίμα της φιλελεύθερης κριτικής κατά της μοναρχίας του Όθωνα, που τελικά συνετέλεσε στην πολιτειακή αλλαγή του 1862.

Την επιστημονική επιμέλεια έχει ο κύριος Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος της έδρας της Ιστορίας των Πολιτικών Ιδεών στην Ακαδημία Αθηνών.

