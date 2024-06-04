Γλυπτά του Παρθενώνα: Η Τουρκία «ακυρώνει» τον Ελγιν – Τι δήλωσε η αντιπρόσωπός της στην UNESCO

Δεν γνωρίζει την ύπαρξη οθωμανικού εγγράφου που να νομιμοποιεί τις πράξεις του Ελγιν όσον αφορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα, δήλωσε η αντιπρόσωπος της Τουρκίας, σε διακυβερνητική επιτροπή της UNESCO. Το αίτημα για επιστροφή των Γλυπτών ενισχύεται και από ντοκουμέντο του Λόρδου Βύρωνα που δείχνει πώς θα έμοιαζε ένα φιρμάνι της εποχής, δήλωσε ο Νίκος Σταμπολίδης στην εφημερίδα Η Καθημερινή.

«Δεν γνωρίζουμε τίποτα για το φιρμάνι του λόρδου Ελγιν»

Με το θέμα του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα στην ατζέντα της εδώ και τέσσερις δεκαετίες, θα περίμενε κανείς ότι η 24η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες Προέλευσης (ICPRCP), η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 29 έως τις 30 Μαΐου στο Παρίσι, δεν είχε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Και όμως: το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχε για πρώτη φορά στην επιτροπή, καθώς το προηγούμενο διάστημα ακολούθησε την απαιτούμενη διαδικασία για να εκλεγεί ως μέλος της· και η Τουρκία, διά της αντιπροσώπου της, πήρε για πρώτη φορά καθαρή θέση ως προς το κρίσιμο ζήτημα της νομιμοποίησης της αγοράς των Γλυπτών από τη Βρετανία το 1816 στη βάση οθωμανικού εγγράφου που είχε ή δεν είχε ο λόρδος Ελγιν.

Ο λόγος για το περίφημο «φιρμάνι», που αναφέρεται στο site του Βρετανικού Μουσείου ως κομμάτι της ιστορίας της απομάκρυνσης των Γλυπτών του Παρθενώνα και της πώλησής τους στη βρετανική κυβέρνηση με την έγκριση κοινοβουλευτικής επιτροπής της Βρετανίας. Οπως φαίνεται και από τη βιντεοσκόπηση των εργασιών της επιτροπής, που είναι διαθέσιμη στο κανάλι της UNESCO στο YouTube, η Τουρκάλα Ζεϊνέπ Μποζ, επικεφαλής του τμήματος καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων της Τουρκίας (η οποία συμμετείχε ως κράτος-παρατηρητής στη διακυβερνητική επιτροπή της UNESCO), δήλωσε για το ζήτημα ενώπιον των υπολοίπων κρατών: «Δεν είναι σε γνώση μας η ύπαρξη εγγράφου που να νομιμοποιεί αυτή την αγορά, η οποία έγινε τότε από τους αποικιοκράτες του Ηνωμένου Βασιλείου, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να συζητήσουμε τη νομιμότητά της ακόμη και (…) σύμφωνα με τον νόμο της εποχής. Ανυπομονούμε ολόψυχα να γιορτάσουμε την επιστροφή των Γλυπτών, καθώς πιστεύουμε ότι θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή συμπεριφοράς προς την κατεύθυνση της προστασίας των πολιτιστικών αγαθών και θα είναι το ισχυρότερο μήνυμα που θα δοθεί παγκοσμίως».

Η ελληνική αντιπροσωπεία και συγκεκριμένα η προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνούς Δικαίου του υπουργείου Εξωτερικών, Αρτεμις Παπαθανασίου, ευχαρίστησε τις χώρες που υποστήριξαν τις ελληνικές διεκδικήσεις και ειδικά την Τουρκία (που έχει υποστηρίξει το αίτημα της επιστροφής και σε άλλες περιπτώσεις) για το γεγονός ότι στο πλαίσιο της συνόδου της επιτροπής έθιξε ένα «πολύ σημαντικό ζήτημα» σχετικά με τη μη ύπαρξη εγγράφου που να νομιμοποιεί τις πράξεις του Ελγιν και της τότε βρετανικής κυβέρνησης. Απαντώντας το Ηνωμένο Βασίλειο επανέλαβε τη θέση του ότι ο Ελγιν κινήθηκε με την άδεια των οθωμανικών αρχών και σύμφωνα με φιρμάνι που του είχε δοθεί, από το οποίο επιβιώνει μια ιταλική μετάφραση, ενώ έγινε λόγος και για δεύτερη άδεια, σχετικά με τη μεταφορά των Γλυπτών στην Αγγλία.

Διαβάστε τη συνέχεια στην kathimerini.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.