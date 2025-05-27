Γιορτές του Νότου: Φυσά Όστρια και αρμενίζουμε από τη Μεσόγειο ως την Αμερική

Οι Γιορτές του Νότου επιστρέφουν για έκτη χρονιά, με ένα νέο μελωδικό ταξίδι που περιλαμβάνει πέντε μουσικές στάσεις, σε σημεία-στολίδια του Δήμου Μονεμβασίας.

Στις 28 Ιουνίου, ο Δημήτρης Μυστακίδης, αναβιώνοντας την ξεχασμένη τεχνική της τσιμπητής κιθάρας, θα διασκευάσει ρεμπέτικα τραγούδια που κυκλοφόρησαν και παίχτηκαν ζωντανά μόνο στην Αμερική από Έλληνες μετανάστες και θα δώσει πνοή στο από καιρό αφημένο Καρνάγιο, στη Νεάπολη Λακωνίας.

Στις 26 Ιουλίου, οι Mode Plagal θα αναμείξουν την ελληνική παράδοση με τη jazz, τη funk και τη βαλκανική μουσική και αυτοσχεδιάζοντας θα δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό μουσικό ιδίωμα, σε ένα εξωτικό σκηνικό κάτω από τα πλατάνια και πλάι στους νερόμυλους, στα Τάλαντα Λακωνίας.

Στις 10 Αυγούστου, οι Γιάλα θα δημιουργήσουν ένα γνήσια παρεΐστικο κλίμα με παραδοσιακή μουσική στο γλέντι του καλοκαιριού, κάτω από το φωτισμένο Κάστρο της Αγίας Παρασκευής, στο Μεσοχώρι Λακωνίας.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Στέλιος Πετράκης παρέα με το Μιχάλη Κονταξάκη και το Δημήτρη Σιδερή θα συνδυάσουν αριστοτεχνικά την κληρονομιά της κρητικής μουσικής με καινοτόμες παγκόσμιες επιρροές και οργανικές συνθέσεις δίπλα στον πεντάτρουλο Βυζαντινό ναό του Αγίου Αθανασίου, στην Παντάνασσα Λακωνίας.

Στις 11 Οκτωβρίου, οι Κουμπάρες θα μας παρασύρουν σε ένα μουσικό κους κους με παραδοσιακό ηχόχρωμα στο Λιμανάκι, το αλιευτικό καταφύγιο της Νεάπολης.

Το μουσικό φεστιβάλ «‘ΟΣΤΡΙΑ – Γιορτές του Νότου» είναι ένα μη κερδοσκοπικό, συνεργατικό εγχείρημα από νέους που διαμένουν στα Βάτικα Λακωνίας, με βάση την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Θύμβρη.

«Η ΌΣΤΡΙΑ είναι το ανακάτεμα της ζωντανής μουσικής με τις ομορφιές του τόπου μας, αλλά και με τους ανθρώπους του. Με τις Γιορτές του Νότου ανακαλύπτουμε νέους τρόπους μοιράσματος, συναναστροφής και ψυχαγωγίας, ενώ παράλληλα γνωριζόμαστε με εκλεκτά χωριά της Νοτιοανατολικής Λακωνίας. Μέσα από πολιτιστικές δράσεις που αγκαλιάζουν το χθες και το σήμερα, οραματιζόμαστε το ζωντάνεμα της επαρχίας.» - η ομάδα της ΌΣΤΡΙΑ.

Οι Γιορτές του Νότου ξεκίνησαν οργανικά και αυθόρμητα το 2018 από μια παρέα νέων, που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, έφυγαν και επέστρεψαν στη Νεάπολη Λακωνίας. Πραγματοποιήθηκαν με όρεξη και αγάπη τα περασμένα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μονεμβασίας και μεταξύ άλλων έχουν φιλοξενήσει το Ross Daly, το Ψαρογιώργη, τους Electric Litany, τους Γκιντίκι, τη Βουκολική Διαταραχή, τις Πλειάδες και τα Κιντέρια.

Εδώ στο Νότο, για ακόμα μια χρονιά, επιμένουμε πως στο μοίρασμα είναι το ταξίδι...

Αναλυτικά το πρόγραμμα ΌΣΤΡΙΑ – Γιορτές του Νότου 2025:

28 Ιουνίου 2025: Δημήτρης Μυστακίδης - Καρνάγιο, Νεάπολη

26 Ιουλίου 2025: Mode Plagal - Νερόμυλοι, Τάλαντα

10 Αυγούστου 2025: Γιάλα - Αγία Παρασκευή, Μεσοχώρι

6 Σεπτεμβρίου 2025: Στέλιος Πετράκης Trio - Άγιος Αθανάσιος, Παντάνασσα

11 Οκτωβρίου 2025: Κουμπάρες - Λιμανάκι, Νεάπολη

Είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά!

Facebook: https://www.facebook.com/ostriafest

Instagram: https://www.instagram.com/ostria_fest/



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.