Εκατόν πενήντα χρόνια προσφοράς στην ελληνική Παιδεία της Κωνσταντινούπολης συμπληρώνει φέτος το Ζάππειο Εκπαιδευτήριο και το γεγονός αυτό γιορτάστηκε χτες, 21 Μαΐου, με μία εκδήλωση την οποία τίμησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

«Είμαστε υπερήφανοι για το ιστορικό σχολείο μας, ένα πρότυπο εκπαιδευτήριο της Πόλης, το οποίο, όπως έχει γραφεί, έθρεψε χιλιάδες παιδιά με το πνευματικό μάννα, που τα προίκισε με γνώσεις και με ανθρωπιά, εφόδια πολύτιμα για την επίπονη ζωή, αλλά και για το καλλίτερο μέλλον» ανέφερε στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Είναι αξιομνημόνευτο το γεγονός ότι το 1879, μόλις τέσσερα έτη μετά την ίδρυσή του, το Ζάππειο αναγνωρίσθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελλάδας ως ισότιμο με το Αρσάκειο. Στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και στο Γυμνάσιο/Λύκειο του Ζαππείου φοίτησαν από το 1875 μέχρι το 1980, 28.713 μαθήτριες. Το σχολικό έτος 1961-62 είχε το Ζάππειο 835 μαθήτριες. Το δε Διδασκαλείο της σχολής, το οποίον λειτούργησε από το έτος 1885/86 έως το 1923/24 χάρισε στην παιδεία 420 εκπαιδευτικούς.

Το Ζάππειο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως ιδρύθηκε με χορηγία του Κωνσταντίνου Ζάππα και λειτουργεί από το 1875. Στεγάζεται σε ένα εξαώροφο ιστορικό κτήριο, στο πλευρό του ναού της Αγίας Τριάδας, στολίδι όχι μόνο για την Ομογένεια, αλλά και ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη, στο πιο κεντρικό σημείο στο Πέρα. Είναι έργο του αρχιτέκτονα Ιωάννη Ιωαννίδη. Εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί ως μεικτό σχολείο, στεγάζοντας νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Μαζί με τα άλλα δύο εκπαιδευτήρια, το Ζωγράφειο και τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, αποτελεί τον έναν από τους τρεις πυλώνες της ελληνικής παιδείας στην Κωνσταντινούπολη.

«Η Ομογένεια ξέρει να διασώζει την ταυτότητα και τον πνευματικό πολιτισμό της και σε δύσκολους καιρούς» τόνισε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τονίζοντας ότι «το Ζάππειο, όπως και τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ομογενείας, έδιδαν στους μαθητές και τις μαθήτριες, πέρα από τις γνώσεις, και εκείνες τις ζωτικές αξίες, οι οποίες ανήκουν στον πυρήνα της ιδιοπροσωπίας του Γένους, συνδέονται με την πορεία του στην ιστορία και παραμένουν καθοριστικές για το παρόν και το μέλλον του».

«Η παιδεία οφείλει να στηρίζη την πνευματική διάσταση της ανθρωπίνης ύπαρξης. Η περιθωριοποίησή της και η αδιαφορία γι' αυτήν υποσκάπτει την πορεία του νέου προς την υπεύθυνη ελευθερία», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ.κ. Βαρθολομαίος για να συμπληρώσει: «Στον δρόμο αυτόν δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Η αληθινή ελευθερία θέλει χρόνο και έμπονη προσπάθεια για να αναπτυχθή. Το σχολείο πρέπει να είναι χώρος αντίστασης στις συρρικνώσεις του ανθρώπου και καλλιέργειας των πνευματικών αξιών, περιαγωγής της ψυχής προς το αγαθόν».

Στη δική της ομιλία η διευθύντρια του Γυμνασίου και Λυκείου του Ζαππείου, Ρίκα Παντελάρα, είπε πως «γιορτάζουμε με υπερηφάνεια τα 150 χρόνια και θα συνεχίσουμε αγέρωχα και συνετά το καθήκον μας» και επισήμανε ότι «είναι βαριά η παρακαταθήκη που μας κληροδότησαν οι ιδρυτές της και οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε όσο καλύτερα γίνεται».

Η εποχή που διανύουμε, είπε, «είναι δύσκολη και αβέβαιη, αλλά με ομοψυχία, πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια και προσήλωση στο καθήκον, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες».

Η κ. Παντελάρα υποσχέθηκε επίσης ότι η οικογένεια του Ζαππείου, όσες δυσκολίες και αν έρθουν, θα παραμείνει πιστή στο όραμα και στη φιλοσοφία της Σχολής και θα βαδίσει στον δρόμο που χάραξαν οι ιδρυτές της.

Στην εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του Ζαππείου, παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού απήγγειλαν ποιήματα και τραγούδησαν, ενώ οι μεγαλύτεροι μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου και του Λυκείου παρουσίασαν μια μικρή θεατρική παράσταση.

Επίσης, στην επετειακή συναυλία συμμετείχαν η Γυναικεία Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως “Αγία Κασσιανή η Υμνογράφος”, υπό τη διεύθυνση της κας Μαρίας Χαραλαμπίδου και η τραγουδίστρια Βιολέτα Ίκαρη.

