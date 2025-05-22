ΚΑΣ: Μετά το «όχι» στον Λάνθιμο, ήρθε το «ναι» στον Άνθιμο Ανανιάδη για γυρίσματα στην Ακρόπολη

Αρκετές αντιδράσεις προκάλεσε πριν από λίγο καιρό η είδηση ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) απέρριψε αίτημα του διεθνούς φήμης Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργου Λάνθιμου, να πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Ακρόπολη για τη νέα του ταινία «Bugonia».

Όπως έχει γίνει γνωστό, η παραγωγή, μετά την αρνητική γνωμοδότηση του ΚΑΣ, απέλυσε το προσωπικό που είχε προσλάβει για να γυριστεί στον Ιερό Βράχο μια βασική σκηνή της ταινίας, ενώ ακυρώθηκε και η ενοικίαση του κινηματογραφικού εξοπλισμού.

Αν και αρνητική, η γνωμοδότηση του ΚΑΣ αντιπρότεινε στην ελληνική εταιρεία παραγωγής της ταινίας, «Either Or Productions», να πραγματοποιήσει γυρίσματα σε εναλλακτικούς χώρους πλησίον της Ακρόπολης, όπως οι λόφοι της Πνύκας και του Φιλοπάππου, ο πεζόδρομος της Αρεοπαγίτου κ.ά. Ωστόσο, όπως είχαν σημειώσει στη σχετική συνεδρίαση του ΚΑΣ οι εκπρόσωποι της εταιρείας, η ιδανική επιλογή ήταν η Ακρόπολη.

Ωστόσο, ο ηθοποιός Άνθιμος Ανανιάδης κατάφερε τελικά να λάβει την... πολυπόθητη άδεια από το ΚΑΣ, προκειμένου να γυρίσει σκηνές από τη νέα του ταινία στην Ακρόπολη. Η ταινία του Άνθιμου Ανανιάδη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ, είχε μικρότερες απαιτήσεις ως προς τον τρόπο και την ώρα που θα γυριζόταν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός πρότεινε τα γυρίσματα να πραγματοποιηθούν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου, σε αντίθεση με τον Γιώργο Λάνθιμο, που είχε ζητήσει ο χώρος να παραμείνει κλειστός για μία ολόκληρη ημέρα, προκειμένου να στηθούν τα σκηνικά και να μεταφερθεί ο εξοπλισμός.

Στο cast της ταινίας «The Greek Job, Η αόρατος αρχή», συμμετέχουν, εκτός από τον Άνθιμο Ανανιάδη, ο αείμνηστος Κώστας Βουτσάς, (είναι η τελευταία ταινία που συμμετείχε), η Μαρία Κορινθίου, οι διεθνείς δημοφιλείς ηθοποιοί Eric Roberts, Costas Mandylor, Rico Simonini, Joe Ιenco, οι Βαγγέλης Μουρίκης, Λευτέρης Τσάτσης, Abe Cohen κ.ά. H διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφεται από τον Πάνο Τσίγκα και τον Dragan Nikolic.

Η ταινία είναι μια παραγωγή που ξεκίνησε γυρίσματα το 2019 με τη συμμετοχή του αδελφού της Τζούλια Ρόμπερτς, Έρικ Ρόμπερτς, ενώ στα credits αναφέρεται και το όνομα του Κώστα Βουτσά, ο άνθρωπος που μεγάλωσε τον Άνθιμο Ανανιάδη σαν να ήταν δικό του παιδί και έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2020. Η υπόθεση έχει να κάνει με έναν αγωνιστή της ελευθερίας, του οποίου η μυστική οργάνωση εξαρθρώθηκε και βγαίνει από την αυτοεξορία για να εμπλακεί σε μια διεθνή σκευωρία που αφορά στη μαφία και στο πολιτικό μέλλον της Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

