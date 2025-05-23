Βερολίνο: «Εκθέτοντας τη βία»

Η έκθεση με τίτλο «Εκθέτοντας τη βία» για τα εγκλήματα των Εθνικοσοσιαλιστών παρουσιάζεται από το Γερμανικό Ιστορικό Μουσείο του Βερολίνου από τις 24.05 μέχρι τις 23.11.2025. «Πώς διαχειρίστηκαν οι μεταπολεμικές κοινωνίες την εμπειρία της βίας και του αφανισμού που προκάλεσε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και η βίαιη κατοχή μεγάλων τμημάτων της Ευρώπης από την εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία;». Αυτό το καίριο ερώτημα θέτει το Γερμανικό Ιστορικό Μουσείο του Βερολίνου (DHM), το οποίο από το Σάββατο 24.05.2025 παρουσιάζει τη γενική έκθεση με τον τίτλο «Εκθέτοντας τη βία». Πρόκειται για το περιεχόμενο έξι εκθέσεων που παρουσιάστηκαν μεταξύ 1945 και 1948 σε Λονδίνο, Παρίσι, Βαρσοβία, Λίμπερετς και Μπέργκεν-Μπέλζεν σχετικά με τα εγκλήματα των Εθνικοσοσιαλιστών.

Περίπου 360 εκθέματα παρουσιάζονται σε 400 τετραγωνικά μέτρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πίνακες προβολής και βιβλία επισκεπτών από τις εκθέσεις εκείνης της εποχής. Ταινίες και ηχητικά καταγράφουν τις αντιδράσεις των επισκεπτών της εποχής. Ακόμα, παρουσιάζονται συνεντεύξεις με ειδικούς, οι οποίοι είναι συνεργάτες του μουσείου.

Η ιστορική ευθύνη της Γερμανίας

Ο πρόεδρος του Γερμανικού Ιστορικού Μουσείου του Βερολίνου, Ράφαελ Γκρος, τόνισε ότι η βία της γερμανικής Κατοχής έχει αφήσει βαθιά ίχνη στις ευρωπαϊκές χώρες. «Πολλά από τα εγκλήματα είναι ελάχιστα γνωστά στη Γερμανία», τονίζει και συμπληρώνει πως «η υπενθύμιση αυτών των βίαιων εγκλημάτων αποτελεί μέρος της ιστορικής ευθύνης της Γερμανίας και προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του παρόντος».

Οι διάφορες εκθέσεις για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του μουσείου. Οι περισσότερες από αυτές στήθηκαν από θύματα των ναζιστικών διώξεων και επιζώντες του Ολοκαυτώματος.

Πληροφορίες για το μουσείο

Η έκθεση με τον τίτλο «Εκθέτοντας τη βία» διαρκεί μέχρι τις 23 Νοεμβρίου και πλαισιώνεται από ένα εκτεταμένο συνοδευτικό πρόγραμμα με διαλέξεις και ξεναγήσεις. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με το «Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Γερμανική Κατοχή στην Ευρώπη». Μεταξύ 1939 και 1945, η Γερμανία προκάλεσε ανείπωτο πόνο και καταστροφές, ενώ σκόρπισε τον θάνατο σε μεγάλα τμήματα της Ευρώπης. Περίπου 230 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερες από 30 χώρες έζησαν υπό γερμανική Κατοχή. Οι συνέπειες της βίας είναι μέχρι και σήμερα αισθητές. Η γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή αποφάσισε στις 9 Οκτωβρίου 2020 τη δημιουργία ενός κέντρου τεκμηρίωσης στο Βερολίνο και ανέθεσε στο Γερμανικό Ιστορικό Μουσείο την υλοποίησή του.

Τέλος, το Γερμανικό Ιστορικό Μουσείο στο Βερολίνο είναι το εθνικό ιστορικό μουσείο της Γερμανίας και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά μουσεία στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1987 με την ευκαιρία της 750ης επετείου της πόλης του Βερολίνου.

Πηγές: DPA, DHM

Πηγή: Deutsche Welle

