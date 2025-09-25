Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν σπάνιο θησαυρό χρυσού της βυζαντινής εποχής στο Εθνικό Πάρκο Susita στην περιοχή της Γαλιλαίας στο Ισραήλ, ρίχνοντας νέο φως στην ιστορία της περιοχής κατά τη διάρκεια των εισβολών των Σασσανιδών-Περσών, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Αρχή Φύσης και Πάρκων του Ισραήλ.

Η ανακάλυψη, που έγινε στα τέλη Ιουλίου 2025, περιλαμβάνει 97 χρυσά νομίσματα και δεκάδες περίτεχνα κατασκευασμένα χρυσά σκουλαρίκια διακοσμημένα με μαργαριτάρια, ημιπολύτιμους λίθους και γυαλί. Μεταξύ των νομισμάτων βρίσκεται ένα ιδιαίτερα σπάνιο termisis, που κόπηκε στην Κύπρο γύρω στο 610 μ.Χ. κατά τη διάρκεια μιας εξέγερσης εναντίον του αυτοκράτορα Φωκά, σημειώνει η Jerusalem Post.

«Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους θησαυρούς της βυζαντινής εποχής που έχουν ανακαλυφθεί στο Ισραήλ, και η μοναδικότητά του έγκειται στον συνδυασμό κοσμημάτων και χρυσών νομισμάτων από τις περιόδους διαφόρων αυτοκρατόρων», δήλωσε ο Δρ. Michael Eisenberg, εκ των διευθυντών της ανασκαφικής αποστολής και ερευνητής στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Zinman του Πανεπιστημίου της Χάιφα.

Σημείωσε ότι μερικά από τα νομίσματα περιείχαν ακόμη υπολείμματα από τον υφασμάτινο σάκο στον οποίο είχαν θαφτεί, προσφέροντας μια αξιοσημείωτη εικόνα των πρακτικών της εποχής.

Ο Δρ Ντάνι Σιόν,ειδικός νομισμάτων της αποστολής, εξήγησε τη σημασία του νομίσματος termisis. «Πρόκειται για ένα σπάνιο εύρημα που προσθέτει ένα σημαντικό στοιχείο στην κατανόηση της πολιτικής και οικονομικής ιστορίας της περιόδου», είπε. Είναι το δεύτερο νόμισμα αυτού του είδους που έχει βρεθεί ποτέ στο Ισραήλ.

Η ανακάλυψη έγινε τυχαία, όταν ο Έντι Λίπσμαν, ένας χειριστής ανιχνευτή μετάλλων που βοηθούσε την ομάδα, εντόπισε μέταλλο κοντά σε μια μεγάλη πέτρα.

«Η συσκευή τρελάθηκε, δεν μπορούσα να το πιστέψω –χρυσά νομίσματα άρχισαν να εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο», θυμάται ο Λίπσμαν. Η ομάδα έσκαψε προσεκτικά την περιοχή και, αφού βεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχαν άλλα αντικείμενα, άρχισε να καταλογογραφεί και να μελετά τον θησαυρό.

Τα νομίσματα χρονολογούνται από τη βασιλεία του αυτοκράτορα Ιουστίνου Α΄ (518-527 μ.Χ.) έως τα πρώτα χρόνια του αυτοκράτορα Ηράκλειου (610-613 μ.Χ.).

«Ο χρυσός είναι ένα ευγενές μέταλλο, και όταν βρίσκεις νομίσματα και κοσμήματα που είναι περίπου 1.400 ετών και φαίνονται σαν καινούργια, είναι μια σπάνια εμπειρία», είπε ο Eisenberg.

Η ανακάλυψη είναι κάτι περισσότερο από ένα θησαυρό. «Αυτός ο εξαιρετικός θησαυρός προσφέρει μια σπάνια εικόνα της πολιτικής, του πλούτου και της καθημερινής ζωής της βυζαντινής Γαλιλαίας, φωτίζοντας μια περίοδο αναταραχής και πολιτιστικού πλούτου που για πολύ καιρό παρέμενε κρυμμένη στην ιστορία», πρόσθεσε ο Eisenberg.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.