Στην πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα, η σπουδαία σοπράνο Asmik Grigorian, η οποία θεωρείται πραγματικό φαινόμενο της οπερατικής σκηνής την τελευταία δεκαετία, συνεργάζεται με τον διεθνώς καταξιωμένο και πολυβραβευμένο πιανίστα Lukas Geniušas.

Η μοναδική αυτή συναυλία φωνητικής και πιανιστικής δεξιοτεχνίας, αφιερωμένη στο λυρικό ρεπερτόριο της Ρωσίας, πραγματοποιείται στις 17 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Πειραιώς, με συνέπεια στη δέσμευσή της για την ενίσχυση του Πολιτισμού, στηρίζει και φέτος σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς, όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ως χορηγός της συναυλίας της κορυφαίας σοπράνο Asmik Grigorian.

Η υποστήριξη πολιτιστικών πρωτοβουλιών, δημιουργών και καλλιτεχνών, επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό ρόλο της Τράπεζας, η οποία στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας συμβάλλει στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας, τονίζει η Πειραιώς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.