Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Το ελληνικό «υγρόν πυρ» και η πολιορκία της Καστοριάς από τους Νορμανδούς

Ο Θεοδόσης Τάσιος, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου, στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε παρουσιάζει δύο στιγμές της ελληνικής και βυζαντινής στρατιωτικής ιστορίας.

Στο πρώτο μέρος, το «υγρόν πυρ» των ελληνιστικών χρόνων, που ανέπτυξαν οι Ρόδιοι και αξιοποίησαν στις ναυμαχίες, αποκαλύπτει το επίπεδο τεχνικής ευρηματικότητας της εποχής.

Στο δεύτερο, με οδηγό την «Αλεξιάδα» της Άννας Κομνηνής, παρακολουθούμε την εκστρατεία του Αλεξίου Α΄ για την Καστοριά: ισχυρά τείχη, πολιορκητικές μηχανές και στρατηγικές κινήσεις απέναντι στους Νορμανδούς.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.