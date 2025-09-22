Ο Δήμος Διδυμοτείχου τίμησε τη μνήμη της 21χρονης αδικοχαμένης φοιτήτριας που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά της γυναικοκτονίας και της έμφυλης βίας, δίνοντας το όνομα της σε οδό και με ένα μνημείο.

Η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, Κούλα Αρμουτίδου αποτελεί σύμβολο δύναμης και υπερηφάνειας.

Από την πρώτη στιγμή πάλεψε για τη δικαίωση της μνήμης της Ελένης, ζητώντας την τήρηση των ποινών που επιβλήθηκαν για την υπόθεση της κόρης της και για ανάλογες περιπτώσεις εγκλημάτων στο μέλλον.

Παράλληλα, μεσολάβησαν δεκάδες δίκες με υπέρογκα δικαστικά έξοδα, τα οποία δυσκόλεψαν τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας.

Η Κούλα Αρμουτίδου και ο σύζυγός της Γιάννης Τοπαλούδης υποδέχτηκαν την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ», στο σπίτι τους, και ανοίγουν την καρδιά τους 7 χρόνια μετά τον θάνατο της Ελένης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.