Δούκας: Από τέλος Αυγούστου δίνουμε ξανά ραντεβού στον Λόφο

«Από τέλος Αυγούστου δίνουμε ξανά ραντεβού στον Λόφο» είναι το μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στο Facebook.

«Το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού μας υποδέχεται με το φθινοπωρινό του πρόγραμμα που επιμελήθηκε η Τεχνοπολη του Δήμου Αθηναίων» τονίζει ο Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για αρχαίο δράμα, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μεγάλες συναυλίες με αγαπημένους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα στο Facebook

«Κάθε πολιτιστική εκδήλωση είναι κάτι περισσότερο από μια εκδήλωση.



Είναι μια μικρή άσκηση δημοκρατίας.



Ο Ρώσος στοχαστής Μιχαήλ Μπαχτίν περιέγραψε τις γιορτές ως στιγμές όπου οι κοινωνικές αποστάσεις μικραίνουν.



Ο ανθρωπολόγος Victor Turner μίλησε για την communitas, εκείνη την εμπειρία ισότητας που γεννιέται όταν οι άνθρωποι συμμετέχουν σε μια κοινή τελετουργία.



Στις σημερινές πόλεις, αυτές οι στιγμές μπορεί να είναι μια συναυλία, μια θεατρική παράσταση, ενα δρώμενο.



Γι’αυτό από τέλος Αυγούστου δίνουμε ξανά ραντεβού στον Λόφο!



Το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού μας υποδέχεται με το φθινοπωρινό του πρόγραμμα που επιμελήθηκε η Τεχνοπολη του Δήμου Αθηναίων.



Αρχαίο δράμα, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μεγάλες συναυλίες με αγαπημένους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες!



🎭 Θέατρο: «Βάκχες», «Μήδεια», «Λυσιστράτη», «Ειρήνη», «Πέρσες», «Αντιγόνη» κ.ά..

🎶 Μουσική: Ξαρχάκος, Παπακωνσταντίνου, Χαρούλης, Ιωαννίδης, Jack Savoretti, Sivert Høyem, Slimane, αφιέρωμα στον Μ. Θεοδωράκη κ.ά..

🚌 Δωρεάν μεταφορά με shuttle bus από τη Σαρανταπήχου.

➡️ Αναλυτικό πρόγραμμα: cultureisathens.gr



#ΤαΒράδιαΜαςΣτονΛόφο»

Πηγή: skai.gr

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