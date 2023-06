Frederic Forrest: Πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός – Έγινε γνωστός από την ταινία «Αποκάλυψη τώρα», ενώ υπήρξε και υποψήφιος για Όσκαρ

Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, Φρέντερικ Φόρεστ, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η καλή του φίλη Bette Midler.

«Ο μεγάλος και αγαπημένος Φρέντερικ Φόρεστ πέθανε. Ευχαριστούμε όλους τους θαυμαστές και τους φίλους του για την υποστήριξή τους τους τελευταίους μήνες. Ήταν ένας εξαιρετικός ηθοποιός και ένας λαμπρός άνθρωπος και ήμουν τυχερή που τον είχα στη ζωή μου», έγραψε στην ανάρτησή της η ηθοποιός.

The great and beloved Frederic Forrest has died. Thank you to all of his fans and friends for all their support these last few months. He was a remarkable actor, and a brilliant human being, and I was lucky to have him in my life. He was at peace.”