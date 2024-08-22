Φωτήλας- Eλληνική επιτροπή Όσκαρ: Δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία

Στις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν το θέμα της επιτροπής που θα γνωμοδοτήσει όσον αφορά στην ελληνική υποψηφιότητα για την 97η διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας, κατά την έκτακτη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο του υπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία στην επιλογή της επιτροπής γι' αυτό έπρεπε να την αλλάξει, ενώ ο ίδιος, όπως τόνισε πολλές φορές, δε θα είχε κανένα πρόβλημα να δεχτεί την πρόταση με τα αρχικά μέλη της, αρκεί να τηρούνταν οι σωστές διαδικασίες.

«Η διαδικασία ήταν τόσο παράτυπη και μη επιτρεπτή, που δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω το προϊόν της. Δεν θα ήταν σωστό», υπογράμμισε ο Ι. Φωτήλας.

Όπως ο ίδιος επεσήμανε, «δεν υπήρχε κανένας λόγος να αμφισβητήσουμε την επιτροπή», που αποτελούνταν από καλλιτέχνες «εγνωσμένου κύρους», όπως «εγνωσμένου κύρους» είναι και οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε εκείνη που έχει δημοσιευτεί στη Διαύγεια και η οποία είναι μόνη που ισχύει.

«Δεν υπάρχει αντικατάσταση μελών της επιτροπής γιατί επιτροπή δεν είχε οριστεί. Μία φορά συστάθηκε επιτροπή, αυτή η οποία υπάρχει στη Διαύγεια»., τόνισε επίσης ο ίδιος.

Στη συνέντευξη, ο υφυπουργός έκανε μια αναδρομή των γεγονότων για να ξεκαθαρίσει την υπόθεση.

Όπως είπε, έμαθε τυχαία την Κυριακή 11 Αυγούστου πως ένα email στάλθηκε την ίδια μέρα από τη διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΥΠΠΟ, από υπάλληλο του υπουργείου, που ενημέρωνε τους επτά καλλιτέχνες, τους οποίους η Διεύθυνση είχε επιλέξει να εισηγηθεί στον υφυπουργό να αποτελούν την επιτροπή, ότι είναι αυτοί που οριστικά την αποτελούν.

«Όριζε επίσης πρόεδρο και αντιπρόεδρο, έστελνε όλο το υλικό, δηλαδή τις ταινίες που θα έπρεπε να δουν προκειμένου να αποφασίσουν ποιες θα ψηφίσουν και στο τέλος τους έλεγε ότι απομένει μόνο η τυπική υπογραφή του αρμόδιου υπουργού. Όλα αυτά πριν καν φτάσει η εισήγηση στο γραφείο τόσο της γενικής γραμματέως για υπογραφή, όσο και στο δικό μου για την τελική υπογραφή. Δηλαδή για κάποιον λόγο που δεν τον γνωρίζω, ο συγκεκριμένος υπάλληλος αποφάσισε να αγνοήσει και να παρακάμψει όλη την ιεραρχική διαδικασία όπως την ορίζει ο νόμος», τόνισε ο κ. Φωτήλας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κανένας, πλην της υπαλλήλου που έστειλε το email, δεν γνώριζε για την πρωτοβουλία της αυτή, ενώ όταν η ίδια ρωτήθηκε, είπε πως όλα έγιναν από υπερβάλλοντα ζήλο προκειμένου να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες και να κερδηθεί χρόνος.

«Η εισήγηση θα υπογραφόταν γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος να αμφισβητήσουμε την επιτροπή. Η υπογραφή ήταν τυπική διαδικασία κατά κάποιον τρόπο», συμπλήρωσε ο Ι. Φωτήλας, που όπως σημείωσε, έπρεπε να ενεργήσει πολύ γρήγορα, καθώς σε τρεις μέρες, στις 15/8, έπρεπε να ενημερωθεί η αμερικανική ακαδημία των Όσκαρ για τα μέλη της επιτροπής - «αλλιώς χάναμε τη διαδικασία των Όσκαρ», τόνισε ο υφυπουργός.

Σημειώνεται ότι από τα 7 μέλη της αρχικής πρότασης, δεν συμπεριλήφθηκαν τα τρία.

«Αν μπορούσα θα τους άλλαζα όλους -εκτός από τη νικήτρια των βραβείων της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου της περασμένης χρονιάς, γιατί ο νικητής είναι πάντα μέλος της επιτροπής- γιατί αυτό θα ήταν και το σωστό. Όμως δεν υπήρχε χρόνος. Διάλεξα καλλιτέχνες μέσα από τη λίστα των καλλιτεχνών που μου έδωσε το ΥΠΠΟ, όχι από το μυαλό μου. Κάποιους δε, η ίδια η διεύθυνση του ΥΠΠΟ είχε προσπαθήσει, αλλά δεν τους είχε βρει στο τηλέφωνο. Εγώ προσπάθησα ξανά και τους βρήκα. Το σκεπτικό μου ήταν, πρώτον, όσο μπορώ να συγκροτήσω μια επιτροπή ώστε να μην χάσουμε τη διαδικασία των Όσκαρ. Και δεύτερον, να αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι εγνωσμένου κύρους, όπως και αυτοί που ήταν στην αρχική πρόταση» σημείωσε.

Μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο υφυπουργός επεσήμανε ότι ο νόμος 3905/2010 (που αφορά την ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης) πρέπει να επικαιροποιηθεί, ενώ τόνισε ότι ευελπιστεί πως μετά από αυτή τη συνέντευξη, οι καλλιτέχνες που απέσυραν τις ταινίες τους από τη διαδικασία επιλογής των Όσκαρ, αλλά και τα μέλη που παραιτήθηκαν από την επιτροπή μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, θα επιστρέψουν.

Όσον δε αφορά την πρόταση της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (ΕΑΚ) να έχει αυτή την ευθύνη επιλογής της ελληνικής υποψηφιότητας για το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, ο ίδιος είπε ότι «κρατά κάποιες επιφυλάξεις γι' αυτό», πως «πρέπει να δούμε τις διεθνείς πρακτικές» και ότι είναι εδώ για να μιλήσει γι' αυτό το θέμα και με την ΕΑΚ.

