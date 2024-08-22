Αριστοκρατικός τάφος μιας γυναίκας ντυμένης με κίτρινο μεταξωτό μανδύα από 1.000 χρόνια πριν ανακαλύφθηκε στα απομεινάρια ενός οχυρού στη Μογγολία.

Το αρχαιολογικό εύρημα έρχεται να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τις διαδικασίες ταφής και ταρίχευσης σε μια αυτοκρατορία που άνθισε 1000 χρόνια πριν, σύμφωνα με το LiveScience.

Η σύνδεση με τον Τζένγκις Χαν

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν τον τάφο τυχαία ερευνώντας μια τοποθεσία στη βορειοανατολική Μογγολία. Το οχυρό, γνωστό ως Khar Nuur, κτίστηκε κάποια στιγμή μεταξύ 10ου και 12ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της Αυτοκρατορίας του Kitan-Liao, ο οποίος κατείχε μεγάλες εκτάσεις της κεντρικής και ανατολικής Μογγολίας εκείνη την εποχή. Το οχυρό ήταν κομμάτι ενός «μακριού τείχους» που εκτεινόταν σε όλη την ύπαιθρο.

Μετά την πτώση της αυτοκρατορίας του το 1125, ακολούθησε η Μογγολική (Μογγολική) Αυτοκρατορία, η οποία ξεκίνησε το 1206 και της οποίας ηγήθηκε ο Τζένγκις Χαν (επίσης γνωστός ως Τσίνγκις Χαν). Το ίδιο το οχυρό «στέκεται ως ένα οδυνηρό σύμβολο ταυτότητας, μνήμης και δύναμης σε μια εποχή μετάβασης», σύμφωνα με δήλωση του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ.

Γιατί οι αρχαιολόγοι κάνουν λόγο για ανακάλυψη-έκπληξη

«Το επίκεντρο της έρευνάς μας είναι ένα τείχος, μήκους περίπου 800 χιλιομέτρων, τα οχυρά και άλλες κατασκευές που σχετίζονται με αυτό», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Gideon Shelach-Lavi, καθηγητής Ανατολικών Ασιατικών Σπουδών στο το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, στο Live Science μέσω email. «Η αρχική ανακάλυψη αυτού του τάφου ήταν μια έκπληξη, όπως και το γεγονός ότι ο τάφος δεν λεηλατήθηκε (οι περισσότεροι τάφοι σε αυτήν την περιοχή είχαν λεηλατηθεί στην αρχαιότητα).

Ο τάφος ήταν κρυμμένος μέσα στον περίβολο ενός από τα τείχη του φρουρίου. Η χρονολόγηση του "καλοδιατηρημένου" σκελετού με ραδιενεργό άνθρακα αποκάλυψε ότι η νεκρή ήταν μια γυναίκα που πέθανε μεταξύ 40 και 60 ετών. Θάφτηκε σε φέρετρο, φορώντας κίτρινο μεταξωτό μανδύα και της είχαν τοποθετήσει επιπλέον μεταξωτά υφάσματα κάτω από το κεφάλι της.

Αξιοσημείωτος πλούτος

«Ο πλούτος του τάφου, όχι μόνο ως προς την ποσότητα των ταφικών αντικειμένων αλλά και ως προς την ποικιλομορφία τους, υποδηλώνει ότι η ηλικιωμένη γυναίκα που ήταν θαμμένη σε αυτόν ανήκε σε ελίτ και ήταν σημαντική προσωπικότητα στην τοπική κοινωνία », είπε ο Shelach-Lavi. «Ο ίδιος ο τάφος είναι σχετικά μικρός, αλλά ο αριθμός των αντικειμένων που βρέθηκαν εντός του είναι μεγάλος σε [σύγκριση] με άλλους τάφους της ίδιας περιόδου».

Για παράδειγμα, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μεγάλη ποσότητα χάντρες, μερικές από τις οποίες είχαν μη τοπική προέλευση, καθώς και μεταξωτά υφάσματα, χρυσά κοσμήματα, θραύσματα χάλκινου αγγείου και ένα ασημένιο κύπελλο εντός του τάφου της γυναίκας. Τα αντικείμενα τοποθετήθηκαν μέσα σε ένα φέρετρο κατασκευασμένο από ξύλο Marbury, το οποίο δεν εντοπίζεται τοπικά, σύμφωνα με τη μελέτη.

«[Αυτό] υποδηλώνει μια συσσώρευση κοσμημάτων κύρους κατά τη διάρκεια της ζωής της», είπε ο Shelach-Lavi. «Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι [είναι] μια γυναίκα που είχε υψηλή θέση στην τοπική κοινωνία κατά τη διάρκεια της ζωής της και έλαβε ειδική τιμητική μεταχείριση μετά τον θάνατό της. [επίσης] δείχνει ένα εκτεταμένο δίκτυο ανταλλαγής για το οποίο δεν γνωρίζαμε και αυτό μπορεί να είναι σημαντικό για την κατανόησή του υπόβαθρου της άνοδο του Τσίνγκις Χαν και της Μογγολικής αυτοκρατορίας».

Πηγή: skai.gr

