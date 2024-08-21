Pauvre Rutebeuf: Η μουσική σύμπραξη Νανάς Μούσχουρη – Αλέν Ντελόν

Άγνωστη στο ευρύ ελληνικό κοινό είναι η μουσική σύμπραξη Νανάς Μούσχουρη και Αλέν Ντελόν που γοήτευσε πολλούς Γάλλους. Πρόκειται για το τραγούδι Pauvre Rutebeuf. Οι στίχοι και οι μουσικοί ανήκουν στο Λέο Φερέ.

Ο Αλέν Ντελόν συνοδεύει με μοναδικό τρόπο τη Νανά Μούσχουρη στο τραγούδι. Ντελόν και Μούσχουρη ένωναν πολυετής φιλία και αληθινός αλληλοσεβασμός.

Η Νάνα Μούσχουρη αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο τον θρύλο του γαλλικού σινεμά όταν μαθεύτηκε ο θάνατός του στις 18 Αυγούστου.

Η Νάνα Μούσχουρη δημοσίευσε φωτογραφίες της με τον Ντελόν, τις οποίες συνόδευσε με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού γραμμένο στα γαλλικά, καθώς και στα ελληνικά.

«Aγαπημένε μου Αλέν,

σου γράφω με πολλή αγάπη, μεγάλο θαυμασμό και τεράστιο σεβασμό για να σου πω ότι παραμένεις πάντα μέσα στην καρδιά μου. Ήταν μεγάλο το προνόμιο που σε γνώρισα.

Στέλνω τα δάκρυά μου στους Αγγέλους για να σε προστατεύουν σε αυτό το ταξίδι.

Η σκέψις μου θα σε ακολουθεί για πάντα.

Σε φιλώ , με τρυφερότητα και αγάπη

Νάνα»

Οι στίχοι του τραγουδιού

From the album: 'Rendez-Vous' - 2011

Lyrics & Music: Léo Ferré

Que sont mes amis devenus

Que j'avais de si près tenus

Et tant aimés

Ils ont été trop clairsemés

Je crois le vent les a ôtés

L'amour est morte

Ce sont amis que vent emporte

Et il ventait devant ma porte

Les emporta

Avec le temps qu'arbre défeuille

Quand il ne reste en branche feuille

Qui n'aille en terre

Avec pauvreté qui m'atterre

Qui de partout me fait la guerre

L'amour est morte

Ne convient pas que vous raconte

Comment je me suis mis en honte

En quelle manière

Que sont mes amis devenus

Que j'avais de si près tenus

Et tant aimés

Ils ont été trop clairsemés

Je crois le vent les a ôtés

L'amour est morte

Le mal ne sait pas seul venir

Tout ce qui m'était à venir

M'est avenu

Pauvre sens et pauvre mémoire

M'a Dieu donné le roi de gloire

Et pauvre rente

Et droit sur moi quand bise vente

Le vent me vient le vent m'évente

L'amour est morte

Ce sont amis que vent emporte

Et il ventait devant ma porte

Les emporta

Les emporta

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.