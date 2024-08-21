Pauvre Rutebeuf: Η μουσική σύμπραξη Νανάς Μούσχουρη – Αλέν Ντελόν

Άγνωστη στο ευρύ ελληνικό κοινό είναι η μουσική σύμπραξη Νανάς Μούσχουρη και Αλέν Ντελόν που γοήτευσε πολλούς Γάλλους. Πρόκειται για το τραγούδι Pauvre Rutebeuf. Οι στίχοι και οι μουσικοί ανήκουν στο Λέο Φερέ.
Ο Αλέν Ντελόν συνοδεύει με μοναδικό τρόπο τη Νανά Μούσχουρη στο τραγούδι. Ντελόν και Μούσχουρη ένωναν πολυετής φιλία και αληθινός αλληλοσεβασμός.
Η Νάνα Μούσχουρη αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο τον θρύλο του γαλλικού σινεμά όταν μαθεύτηκε ο θάνατός του στις 18 Αυγούστου.
Η Νάνα Μούσχουρη δημοσίευσε φωτογραφίες της με τον Ντελόν, τις οποίες συνόδευσε με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού γραμμένο στα γαλλικά, καθώς και στα ελληνικά.
«Aγαπημένε μου Αλέν,
σου γράφω με πολλή αγάπη, μεγάλο θαυμασμό και τεράστιο σεβασμό για να σου πω ότι παραμένεις πάντα μέσα στην καρδιά μου. Ήταν μεγάλο το προνόμιο που σε γνώρισα.
Στέλνω τα δάκρυά μου στους Αγγέλους για να σε προστατεύουν σε αυτό το ταξίδι.
Η σκέψις μου θα σε ακολουθεί για πάντα.
Σε φιλώ , με τρυφερότητα και αγάπη
Νάνα»
Οι στίχοι του τραγουδιού
From the album: 'Rendez-Vous' - 2011
Lyrics & Music: Léo Ferré
Que sont mes amis devenus
Que j'avais de si près tenus
Et tant aimés
Ils ont été trop clairsemés
Je crois le vent les a ôtés
L'amour est morte
Ce sont amis que vent emporte
Et il ventait devant ma porte
Les emporta
Avec le temps qu'arbre défeuille
Quand il ne reste en branche feuille
Qui n'aille en terre
Avec pauvreté qui m'atterre
Qui de partout me fait la guerre
L'amour est morte
Ne convient pas que vous raconte
Comment je me suis mis en honte
En quelle manière
Que sont mes amis devenus
Que j'avais de si près tenus
Et tant aimés
Ils ont été trop clairsemés
Je crois le vent les a ôtés
L'amour est morte
Le mal ne sait pas seul venir
Tout ce qui m'était à venir
M'est avenu
Pauvre sens et pauvre mémoire
M'a Dieu donné le roi de gloire
Et pauvre rente
Et droit sur moi quand bise vente
Le vent me vient le vent m'évente
L'amour est morte
Ce sont amis que vent emporte
Et il ventait devant ma porte
Les emporta
Les emporta
