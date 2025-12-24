Με μια ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία συνεχίζεται ο Κύκλος «Συμφωνικές βραδιές» της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος τον Ιανουάριο.

Δύο εξαιρετικοί νέοι καλλιτέχνες από το εξωτερικό επισκέπτονται την Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη ρομαντική έκφραση και νεανικό σφρίγος. Η νέα Γερμανίδα μαέστρος Maria Keller, νικήτρια του 7ου Διεθνούς Masterclass και Διαγωνισμού Διεύθυνσης ορχήστρας της Φιλαρμόνιας, θα σταθεί στο πόντιουμ της ορχήστρας που την βράβευσε. Μαζί της, στο ρόλο του σολίστ, ο σπουδαίος Νεοζηλανδός βιολοντσελίστας Matthias Balzat.

Η συναυλία θα ξεκινήσει με τις πολύ ενδιαφέρουσες «Τρεις Χορευτικές Μικρασιατικές Εικόνες» (2006) του Έλληνα συνθέτη Φίλιππου Τσαλαχούρη. Πρόκειται για τρεις ευφάνταστες μινιατούρες για ορχήστρα εγχόρδων, που συνδυάζουν πρωτότυπα τις παραδοσιακές μελωδίες και ρυθμούς της Ιωνίας με την σύγχρονη μουσική γλώσσα ενός από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς του 21ου αιώνα.

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται το πανέμορφο και δημοφιλές, όσο και δεξιοτεχνικό «Κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα», σε σι ελάσσονα, op. 104, του Τσέχου συνθέτη Antonín Dvořák (Αντονίν Ντβόρζακ), ένα από τα ωραιότερα έργα του 19ου αιώνα. Γράφτηκε το 1894 για τον στενό φίλο του συνθέτη, βιολοντσελίστα, Hanuš Wihan. Η σύνθεση του έργου πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη, όσο ο συνθέτης ήταν διευθυντής του εκεί Εθνικού Ωδείου και είναι έργο σχεδόν σύγχρονο και συγγενές με την περίφημη και πασίγνωστη, «Συμφωνία του Νέου Κόσμου».

Το πρόγραμμα θα κλείσει με την Συμφωνία αρ. 4, σε ρε ελάσσονα του Robert Schumann. Το έργο γράφτηκε το 1841, σχεδόν ταυτόχρονα με τη δεύτερη συμφωνία, όμως ο συνθέτης το αναθεώρησε και του έδωσε την οριστική του μορφή το 1851. Ο Σούμαν ήταν ένα συνθέτης που επηρέασε καθοριστικά τη μουσική αισθητική του 19ου αιώνα όχι μόνο με τις συνθέσεις του αλλά και με τα κείμενα και τις μουσικές κριτικές του, ενώ στήριξε ανιδιοτελώς πολλούς νέους συνθέτες της εποχής στα πρώτα τους βήματα. Η 4η Συμφωνία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα του ρομαντικού συμφωνικού ρεπερτορίου του μέσου 19ου αιώνα. Θα ερμηνευτεί για πρώτη φορά από τη Φιλαρμόνια.



Συντελεστές:

Matthias Balzat, βιολοντσέλο

Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών

Μουσική Διεύθυνση: Maria Keller



Πρόγραμμα

Φίλιππος Τσαλαχούρης, Τρεις χορευτικές Μικρασιατικές εικόνες, έργο 58

Antonín Dvořák, Κοντσέρτο για βιολοντσέλο ορχήστρα σε σι ελάσσονα, έργο 104.

Robert Schumman, Συμφωνία αρ. 4, σε ρε ελάσσονα, έργο 120.



«Στον απόηχο της Γιορτής»

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026, 20.30

"Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος", Ωδείο Αθηνών (Βασ. Γεωργίου B΄ 17-19, Αθήνα 106 75 - είσοδος από την οδό Ρηγίλλης)

15 ευρώ (διακεκριμένη), 10 ευρώ (γενική είσοδος), 8 ευρώ (φοιτητές, πολύτεκνοι, ΑμεΑ κλπ.)

