Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γκίλφοϊλ: «Ο πολιτιστικός διάλογος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων ΗΠΑ και Ελλάδας»

Παρακολούθησε την παράσταση της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων , μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Λίνα Μενδώνη

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πορτρέτο

«Ο πολιτιστικός διάλογος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Όπως σημειώνει παρακολούθησε την παράσταση της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μαζί με τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

«Συγχαίρω τον μαέστρο Διονύση Γραμμένο και τους μουσικούς για μια εμπνευσμένη βραδιά. Το μέλλον της Ελλάδας δεν έχει ακουστεί ποτέ πιο λαμπρό!», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πολιτισμός αμερικανική πρεσβεία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark