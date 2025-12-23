«Το σύμπαν όταν σου κάνει δώρα, σου ρίχνει και δυσκολίες. Εσύ πρέπει να αποφασίσεις πώς θα τοποθετηθείς. Είτε θα ηττηθείς αποφασίζοντας να παραιτηθείς, είτε θα δώσεις τη μάχη», ανέφερε ο Γιάννης Σμαραγδής με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας του «Καποδίστριας» στις κινηματογραφικές αίθουσες ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12).

«Κάνοντας την ταινία, αισθανθήκαμε όλοι - ακόμη και οι κομπάρσοι - ότι κάποιος την οδηγεί. Και δεν ήταν ο σκηνοθέτης», κατέθεσε ο γνωστός σκηνοθέτης μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Όλοι πιστεύαμε ότι η ταινία θα είχε γίνει, ακόμη κι αν δεν ήμουν εγώ ο σκηνοθέτης ή αν δεν έπαιζε ο Μυριαγκός τον πρωταγωνιστή. Οι καιροί τη ζητούσαν, για να μην πω τη ζητούσε ο ίδιος ο Καποδίστριας. Αισθανόμασταν όλοι ότι οι σκηνές γίνανε επειδή έπρεπε να γίνουν».

Όπως είπε, η ψυχή της ταινίας είναι έτοιμη να βάλει σε κίνηση τα αγαθά της στοιχεία στις ψυχές όσων τη δουν. «Είναι πιο επίκαιρος από όσο φανταζόμαστε ο Καποδίστριας, τα θέματα που βάζει δεν έχουν τελειώσει. Τι θα ήταν η Ευρώπη χωρίς τον Ελληνικό Πολιτισμό; Είναι αιώνιος».

Πηγή: skai.gr

