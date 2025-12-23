Λογαριασμός
Σμαραγδής στον ΣΚΑΪ: Οι καιροί τη ζητούσαν την ταινία, για να μην πω τη ζητούσε ο ίδιος ο Καποδίστριας

«Το σύμπαν όταν σου κάνει δώρα, σου ρίχνει και δυσκολίες. Εσύ πρέπει να αποφασίσεις πώς θα τοποθετηθείς», όπως ανέφερε ο γνωστός σκηνοθέτης

Σμαραγδής

«Το σύμπαν όταν σου κάνει δώρα, σου ρίχνει και δυσκολίες. Εσύ πρέπει να αποφασίσεις πώς θα τοποθετηθείς. Είτε θα ηττηθείς αποφασίζοντας να παραιτηθείς, είτε θα δώσεις τη μάχη», ανέφερε ο Γιάννης Σμαραγδής με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας του «Καποδίστριας» στις κινηματογραφικές αίθουσες ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12).

«Κάνοντας την ταινία, αισθανθήκαμε όλοι - ακόμη και οι κομπάρσοι - ότι κάποιος την οδηγεί. Και δεν ήταν ο σκηνοθέτης», κατέθεσε ο γνωστός σκηνοθέτης μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Όλοι πιστεύαμε ότι η ταινία θα είχε γίνει, ακόμη κι αν δεν ήμουν εγώ ο σκηνοθέτης ή αν δεν έπαιζε ο Μυριαγκός τον πρωταγωνιστή. Οι καιροί τη ζητούσαν, για να μην πω τη ζητούσε ο ίδιος ο Καποδίστριας. Αισθανόμασταν όλοι ότι οι σκηνές γίνανε επειδή έπρεπε να γίνουν».

Όπως είπε, η ψυχή της ταινίας είναι έτοιμη να βάλει σε κίνηση τα αγαθά της στοιχεία στις ψυχές όσων τη δουν. «Είναι πιο επίκαιρος από όσο φανταζόμαστε ο Καποδίστριας, τα θέματα που βάζει δεν έχουν τελειώσει. Τι θα ήταν η Ευρώπη χωρίς τον Ελληνικό Πολιτισμό; Είναι αιώνιος». 

