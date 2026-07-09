Γουίμπλεντον: Η Καμίλα στο βασιλικό θεωρείο με τον τηλεοπτικό «Κάρολο» του «The Crown»

Η βασίλισσα Καμίλα πραγματοποίησε την καθιερωμένη επίσκεψή της στο Γουίμπλεντον, χωρίς να συνοδεύεται από τον βασιλιά Κάρολο. Η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη παρακολούθησε τους αγώνες από το βασιλικό θεωρείο έχοντας μάλιστα δίπλα της έναν ηθοποιό που στο παρελθόν έχει υποδυθεί τον σύζυγό της.

Είναι η τέταρτη συνεχή χρονιά που επισκέπτεται το All England Club κατά τη 10η ημέρα του διάσημου τουρνουά. Κομψή, επιλέγοντας ένα τιρκουάζ φόρεμα, πήρε τη θέση της στο Centre Court για να παρακολουθήσει τον προημιτελικό γυναικών ανάμεσα στην Τζάσμιν Παολίνι και τη Μάρτα Κόστιουκ. Μαζί της ήταν επίσης η ηθοποιός Ελ Φάνινγκ και ο Ντόμινικ Γουέστ, ο οποίος ήταν υποψήφιος για Emmy για το ρόλο του ως πρίγκιπας Κάρολος στη δραματική σειρά του Netflix, «The Crown».

Queen Camilla, Peter and Harriet Phillips in the royal box at Wimbledon 2026 pic.twitter.com/pScxCJVAQG — Jerseydeanne (@jerseydeanne) July 8, 2026

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και τη νίκη της Κόστιουκ, η Καμίλα εξέπληξε ευχάριστα τους επόμενους δύο τενίστες που επρόκειτο να αγωνιστούν. Πλησίασε τον Βρετανό Άρθουρ Φέρι, ο οποίος εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο τουρνουά μέσω wildcard και τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλι, ανταλλάσσοντας θερμή χειραψία μαζί τους. Νωρίτερα, είχε μια σύντομη συνομιλία με μέλη του προσωπικού της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το ΑP, η Κέιτ Μίντλετον είναι προστάτιδα του All England Lawn Tennis Club (AELTC) από το 2016 και την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στη διάσημη «ουρά» του τουρνουά. Εκεί, συνομίλησε με φίλους του τένις που είχαν κατασκηνώσει από νωρίς με την ελπίδα να εξασφαλίσουν ένα από τα πολυπόθητα εισιτήρια ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε έναν αγώνα έχοντας δίπλα της τον θρύλο του τένις Άντι Μάρεϊ. Το Γουίμπλεντον 2026 θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιουλίου με τους τελικούς ανδρών και γυναικών.

Delightful to see Peter & Harriet Phillips enjoying Day 10 at Wimbledon!



The newlyweds joined Her Majesty Queen Camilla in the Royal Box for some exciting quarterfinal tennis. A lovely family day at the Championships. 🎾🍓#Wimbledon2026 pic.twitter.com/zKS3ZZg2EK — Alissa 👑🫶 (@PalacePRAlly) July 8, 2026

Πηγή: skai.gr

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