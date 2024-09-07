Η Αυστραλοαμερικανίδα Νικόλ Κίντμαν κέρδισε σήμερα το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στο 81ο Φεστιβάλ της Βενετίας, ανατρέποντας τη λαμπερή της εικόνα στην ταινία "Babygirl", ένα ερωτικό θρίλερ νέας γενιάς.

Καθώς απουσίαζε από την αποψινή βραδιά, διαβάστηκε ένα μήνυμα της 57χρονης ηθοποιού στη σκηνή: "Έμαθα λίγο μετά την άφιξή μου στη Βενετία τον θάνατο της μητέρας μου Τζανέλ Κίντμαν. Είμαι σε σοκ και πρέπει να είμαι με την οικογένειά μου. Αυτό το βραβείο είναι για εκείνη".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

