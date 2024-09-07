Φεστιβάλ Βενετίας 2024: Στον Πέδρο Αλμοδόβαρ ο Χρυσός Λέοντας

Η Μόστρα της Βενετίας απένειμε σήμερα τον Χρυσό Λεόντα στον Ισπανό Πέδρο Αλμοδόβαρ, προσφέροντάς του στα 74 χρόνια του ένα από τα πολυτιμότερα βραβεία της σπουδαίας καριέρας του για την πρώτη του αμερικανική ταινία.

Στην ταινία "The Room Next Door", το άλλοτε τρομερό παιδί της Μόβιδα και του ισπανικού κινηματογράφου, σκηνοθετεί τη Βρετανίδα ηθοποιό Τίλντα Σουίντον και την Αμερικανίδα συνάδελφό της Τζούλιαν Μουρ σε μια ιστορία υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.

Ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ, που απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα απόψε στο 81ο Φεστιβάλ της Βενετίας για την ταινία του για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, "The Room Next Door", μίλησε υπέρ αυτού που περιγράφει ως "θεμελιώδες δικαίωμα".

"Πιστεύω ότι το να αποχαιρετούμε αυτόν τον κόσμο σωστά και με αξιοπρέπεια είναι θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπου", τόνισε, προτρέποντας "τους πιστούς όλων των θρησκειών να σέβονται και να μην παρεμβαίνουν σε ατομικές αποφάσεις για το θέμα αυτό".

"Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι να ζουν και να πεθαίνουν όταν η ζωή τους είναι αφόρητη", υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

