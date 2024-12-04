Λίνα Μενδώνη- Athens Talks: 19 + 1 έργα στις πολιτιστικές υποδομές της χώρας

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στην ομιλία της στην ημερίδα της Περιφέρειας Αττικής Athens Talks, σημείωσε ότι «ο πολιτισμός αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύτιμο και δυναμικό κεφάλαιο για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, διαθέτοντας αποδεδειγμένα, με μετρήσιμα στοιχεία, τη δυνατότητα να υπερτριπλασιάζει την απόδοση των υλοποιούμενων επενδύσεων στο εθνικό προϊόν. Ενισχύει σημαντικά την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα σε άλλους τομείς της οικονομίας που συνδέονται με τον πολιτισμό, ενώ αναδεικνύεται ως στρατηγικός παράγων ανάκαμψης και ανάπτυξης και ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα».

Από το 2019, τόνισε η Λίνα Μενδώνη «στο Υπουργείο Πολιτισμού έχουμε συγκροτήσει και εφαρμόζουμε ένα εργαλείο δυναμικό και διαρκώς επικαιροποιούμενο, την «Πολιτιστική Χάρτα Ανάπτυξης και Ευημερίας», που αφορά και στις 13 Περιφέρειες της Χώρας. Συνιστά ένα σύνολο συνεκτικών, ρεαλιστικών και ευέλικτων πολιτικών στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης και ταυτόχρονα έναν οδικό χάρτη υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στοχευμένων επενδύσεων σε πολιτιστικές υποδομές και δράσεις με ορίζοντα το 2027.

Σήμερα στο ΥΠΠΟ υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων. Περισσότερα από 825 έργα και δράσεις -δεν έχω συμπεριλάβει αυτά που έχουμε ήδη συμφωνήσει με τις Περιφέρειες ότι θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027- συνολικού προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ. Ουδέποτε το Υπουργείο Πολιτισμού είχε αντίστοιχους πόρους και έκανε αντίστοιχα έργα. Έργα που αλλάζουν τον πολιτιστικό χάρτη της χώρας και καλύπτουν κάθε πτυχή του πολιτισμού: την πολιτιστική κληρονομιά, όλων των μορφών και των ιστορικών περιόδων, τη σύγχρονη δημιουργία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό με απασχόληση χιλιάδων εργαζομένων, όλων των ειδικοτήτων».

Ειδικά για τη συνολική διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της Αττικής, η οποία έχει προικιστεί με τα πλέον δημοφιλή μνημεία και τις σημαντικές πολιτιστικές υποδομές κάθε είδους, η Λίνα Μενδώνη σημείωσε ότι «οι στρατηγικοί μας στόχοι συνοψίζονται ως ακολούθως: 1. Προστασία και διαφύλαξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με άξονα τη βιωσιμότητα και την αειφορία. 2. Εμπλουτισμός και βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας των πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών. 3. Αναδιοργάνωση, αποκέντρωση, διάχυση, διασπορά, στοχευμένη και ισόρροπη ανακατανομή της επισκεψιμότητας σε όλη την Περιφέρειας, με σκοπό τον αποκορεσμό και την άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού μέσω της ανάδειξης νέων αποκεντρωμένων πόλων έλξης και της οργανωμένης δικτύωσης των σημείων ενδιαφέροντος. 4. Αξιοποίηση του εργαλείου των πολιτιστικών διαδρομών, που διασυνδέουν επιμέρους μνημεία και χώρους Πολιτισμού με άλλα φυσικά αξιοθέατα και σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος με κοινό θεματικό άξονα».

Καθώς οι πολιτιστικές διαδρομές, τόνισε η Υπουργός, «αποτελούν το καλλίτερο εργαλείο ενδυνάμωσης του πολιτιστικού τουρισμού και ενθαρρύνουν την οργανωμένη και συνολική επίσκεψή στο πλαίσιο μιας ενιαίας εμπειρίας, επιλέξαμε για την Αττική -σε εξαιρετικά γόνιμη και αποτελεσματική συνεργασία με την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη, Νίκο Χαρδαλιά- για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, τη δημιουργία μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, μιας «τριλογίας», μιας παρέμβασης οργάνωσης και συνολικής ανάδειξης στην Αθήνα, την Ελευσίνα και το Λαύριο. Στόχοι είναι η διάχυση της τουριστικής κίνησης χωρικά σε όλη την Περιφέρεια μέσα από τη σύνδεση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας με τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Ελευσίνας και του Λαυρίου, η επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της παραμονής των επισκεπτών με τον εμπλουτισμό των εμπειριών τους και η ενίσχυση της μετεξέλιξης της Αθήνας από πέρασμα σε προορισμό».

«Τα έργα, που στη φάση αυτή, περιλαμβάνονται στην ΟΧΕ -τα 19+1 που περιλαμβάνονται στον τίτλο της παρουσίασής μου- έρχονται να συμπληρώσουν τα έργα που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και όσα είναι, σήμερα, σε εξέλιξη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Συμπληρώνουν τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, που είναι η προστασία και η ανάδειξη του αττικού πολιτιστικού αποθέματος και η εξέλιξή της Αττικής σε έναν αναβαθμισμένο πολιτιστικό προορισμό, μέσω ενίσχυσης της ελκυστικότητας του πολιτιστικού πλούτου, με γνώμονα την αύξηση της επισκεψιμότητας και την ενίσχυση της χωρικής της διάχυσης σε όλη την Περιφέρεια».

Στη συνέχεια η υπουργός αναφέρθηκε ενδεικτικά στα πιο σημαντικά από τα 19+1 έργα της ΟΧΕ:



-Πρόδρομες εργασίες επέκτασης Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

-Επαναλειτουργία Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης

-Λύκειο Αριστοτέλους και σύνδεσή του με το Ωδείο Αθηνών

-Πρόγραμμα της πιλοτικής εφαρμογής ιατρικής παραστατικών τεχνών στο Ωδείο Αθηνών

-Οργάνωση και πιλοτική λειτουργία Κέντρου Πολιτισμού και Δημιουργίας «Ακροπόλ»

Νέες πολιτιστικές χρήσεις, αφού αποκατασταθούν με πόρους της «Τριλογίας», αποκτούν τρία κτήρια:

- Επί της Σταδίου 47, η οικία Αλεξάνδρου Σούτσου που θα φιλοξενήσει μέρος των Συλλογών του Θεατρικού Μουσείου

-Επί της οδού Διοσκούρων 7, στην Πλάκα, μετατρέπεται σε Μουσείο Καρόλου Κουν

-Επί της οδού Τριπόδων 32, επίσης, στην Πλάκα, η γνωστή «οικία Κοκκοβίκου», που μετατρέπεται σε χώρων προβολών και εκδηλώσεων.

-Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας

-Προστασία και ανάδειξη του πολύ σημαντικού αρχαιολογικού χώρου του Ραμνούντος

-Συντήρηση και αποκατάσταση του Φρουρίου στα Αιγόσθενα

-Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Θορικού

-Ολοκλήρωση των εργασιών στη Μονή Δαφνίου

-Ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του Ναού του Αγίου Γεωργίου και Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, στον Ελαιώνα Μεγάρων

-Γ' φάση της αποκατάστασης των κτηρίων-μνημείων στον ιστορικό πυρήνα του κτήματος Τατοΐου.

Όπως τόνισε Λίνα Μενδώνη, «δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι οι κοινοί στόχοι που έχουμε θέσει -η Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού- είναι φιλόδοξοι και εξαιρετικά απαιτητικοί. Η Αττική αλλάζει, οι πολιτιστικές της υποδομές αναβαθμίζονται και καθίστανται καθολικά προσβάσιμες».



