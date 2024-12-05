«Διάλογος μ’ έναν Απόντα»: Νέο βιβλίο από την Ιωάννα Τσιβάκου

Στο βιβλίο «Διάλογος μ’ έναν Απόντα», η συγγραφέας Ιωάννα Τσιβάκου, αναφέρεται στο ξαναζωντάνεμα ενός συνεχούς διαλόγου με τον εκλιπόντα σύντροφο της ζωής της Αιμίλιο Ζαχαρέα, πάνω στην πάλη των ιδεών που διεξήχθη στον δυτικό κόσμο και προφανώς στον τόπο μας καθ’ όλον τον 20ό αιώνα και συνεχίζεται και στον 21ο.

Ο Αιμίλιος Ζαχαρέας (1935-2023), διδάκτωρ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, πέραν της διδασκαλίας του στο Πανεπιστήμιο της Πίζας και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, συγγραφέας πλήθους βιβλίων οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου, δε σταμάτησε ποτέ μέσα από τη συμμετοχή του στις οργανώσεις της Αριστεράς (της ΕΔΑ αρχικά και της Ανανεωτικής Αριστεράς στη συνέχεια), να συμμετέχει ενεργά στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες της εποχής του.

Οι διάλογοι που αναπτύσσονται στο βιβλίο, δεν αποσκοπούν, όπως ομολογεί η συγγραφέας, στο να τον κρατούν ζωντανό μέσα της, αλλά στο να την παροτρύνουν να εμβαθύνει σε κρίσιμα ζητήματα πολιτικής σκέψης και κριτικής, που αποτέλεσαν κατά καιρούς ερεθίσματα για μια επαναλαμβανόμενη μεταξύ τους ανταλλαγή απόψεων που χρωμάτιζε την κοινή τους μέρα και μοίρα.

Η συγγραφέας ελπίζει, πως ίσως ο αναγνώστης, μέσα από μια γλαφυρή, διαλογική αντιπαράθεση απόψεων, παρακινηθεί με τη σειρά του να εγκύψει σε κρίσιμα ζητήματα του καιρού μας, που εξακολουθούν να μας απασχολούν παρ’ όλες τις ιστορικές τους μεταβολές.

Προβληματισμοί πάνω στον σχετικισμό και τον μηδενισμό, την ελευθερία και την ελεύθερη βούληση, την επιμέλεια εαυτού, την πολιτική αυτονομία και την πολιτική πράξη που αναπτύσσονται στους διαλόγους της Τσιβάκου και του Ζαχαρέα, μας δίνουν την ευκαιρία να αναλογιστούμε με τρόπο όχι κυνικό αλλά στοχαστικό, τις ιδεολογικές αγκυλώσεις αλλά και την πνευματική και πολιτική κρίση της εποχής μας, όπως και το κλίμα πολιτισμικής και ψυχολογικής αστάθειας και αβεβαιότητας, εντός του οποίου καλούμαστε να ζήσουμε και να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας.

Πηγή: skai.gr

