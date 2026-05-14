Ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις φαίνεται να εξελίσσεται το φαινόμενο El Niño στον Ειρηνικό Ωκεανό, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν πλέον για αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης μιας ιστορικά, ισχυρής μορφής εκδήλωσή του έως το φθινόπωρο ή τον χειμώνα.

Σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση του Κέντρου Πρόγνωσης Κλίματος της αμερικανικής NOAA, υπάρχει πιθανότητα περίπου 66% το φαινόμενο να φτάσει σε ισχυρή ή πολύ ισχυρή ένταση τους επόμενους μήνες.

Πρόκειται για ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που εκδηλώνεται όταν τα νερά του Ειρηνικού θερμαίνονται σημαντικά, επηρεάζοντας τα ατμοσφαιρικά ρεύματα και προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στον καιρό, παγκοσμίως.

Οι συνέπειες μπορεί να είναι εκτεταμένες.

Από έντονους καύσωνες και ξηρασία σε ορισμένες περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών και προβλήματα υδροδότησης, μέχρι και ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες,σε άλλες. Παράλληλα, το φαινόμενο μπορεί να περιορίσει τη δραστηριότητα των τυφώνων στον Ατλαντικό, ενώ συμβάλλει και στην περαιτέρω άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Αυξάνονται οι πιθανότητες για «Super El Niño»

Το El Niño εμφανίζεται κάθε δύο έως επτά χρόνια και συνήθως διαρκεί από εννέα έως δώδεκα μήνες. Η έντασή του καθορίζεται από το πόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία των υδάτων στον ισημερινό Ειρηνικό, σε σχέση με τον μέσο όρο.

Για να χαρακτηριστεί «πολύ ισχυρό» ή «Super El Niño», η θερμοκρασία πρέπει να ξεπεράσει τους 2 βαθμούς Κελσίου, πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Αυτή τη στιγμή, οι θερμοκρασίες βρίσκονται λίγο κάτω από το όριο ενεργοποίησης του φαινομένου, όμως οι ειδικοί εκτιμούν ότι ήδη από τον επόμενο μήνα,, το όριο αυτό θα ξεπεραστεί.

Η αυξημένη βεβαιότητα αυτή, οφείλεται στη μεγάλη μάζα θερμών υδάτων που έχει συσσωρευτεί κάτω από την επιφάνεια του κεντρικού και ανατολικού Ειρηνικού τις τελευταίες εβδομάδες. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτά τα νερά θα ανέβουν στην επιφάνεια, ενισχύοντας σταδιακά το φαινόμενο.

Παρότι οι προβλέψεις συγκλίνουν στην ανάπτυξη ισχυρού El Niño, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για τη μέγιστη έντασή του.

Πιθανή νέα άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας

Ορισμένα κλιματικά μοντέλα εκτιμούν ότι το φετινό El Niño θα μπορούσε το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί, ξεπερνώντας ακόμη και το ακραίο επεισόδιο του 2015-2016.

Ακόμη όμως και αν δεν φτάσει σε επίπεδο «Super El Niño», οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι είναι πιθανό να προκαλέσει νέα ρεκόρ θερμοκρασιών παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια αφού ενδεικτικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σχετικών μοντέλων το 2026 ή το 2027 ενδέχεται να είναι τα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Γη.

Ποιες περιοχές αναμένεται να επηρεαστούν

Οι επιπτώσεις του El Niño εκτιμάται πως θα διαφέρουν ανά περιοχή. Ενδεικτικά, στον Ατλαντικό, συνήθως μειώνεται η δραστηριότητα των τυφώνων λόγω ισχυρότερων ανέμων που αποδυναμώνουν τις καταιγίδες.

Αντίθετα, στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό αναμένεται αυξημένη τροπική δραστηριότητα, με πιθανές απειλές για τη Χαβάη και τις νοτιοδυτικές ΗΠΑ.

Στις βόρειες ΗΠΑ, τον δυτικό Καναδά και την Αλάσκα προβλέπεται θερμότερος χειμώνας από το συνηθισμένο.

Η νότια ζώνη των ΗΠΑ αναμένεται πιο υγρή και ψυχρή ενώ στην Ινδία και τη νοτιοανατολική Ασία προβλέπονται μειωμένες μουσώνες και αυξημένος κίνδυνος ξηρασίας.

Ξηρότερες συνθήκες ενδέχεται, τέλος, να καταγραφούν στην Καραϊβική και σε τμήματα της νοτιοανατολικής Αφρικής.

Πηγή: skai.gr

