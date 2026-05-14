Η Τίλντα Σουίντον στην Αθήνα για το «A Biographical Wardrobe»

Η Τίλντα Σουίντον, μαζί με τον διάσημο επιμελητή μόδας Ολιβιέ Σαγιάρ, σε 6 μοναδικές συναντήσεις με το κοινό αφηγείται τη ζωή της μέσα από μια εκλεκτική συλλογή ρούχων. Η κορυφαία δημιουργός μάς χαρίζει γενναιόδωρα ένα αυτοβιογραφικό ταξίδι, ξετυλίγοντας παράλληλα οικογενειακά κειμήλια, φορέματα με τα οποία απαθανατίστηκε σε κόκκινα χαλιά, κοστούμια από ταινίες και προσωπικά αντικείμενα.

Η Τίλντα Σουίντον, στο πλαίσιο της έκθεσης της Ongoing στο Onassis Ready, συναντιέται με το αθηναϊκό κοινό από τις 16 έως τις 19 Μαΐου, για μια σπάνια εμπειρία, με μια σόλο αυτοβιογραφική εξομολόγηση, μια ενδόμυχη και βαθιά προσωπική στιγμή, με αφορμή μια θαυμαστή συλλογή προσωπικών στολών, ρούχων, κοστουμιών και αντικειμένων. Η καλλιτέχνις βρίσκεται σχεδόν σε απόσταση αναπνοής από τους θεατές και, με μια σπάνια αίσθηση οικειότητας και γενναιοδωρίας, αφήνει το κοινό να περιπλανηθεί μέσα στη βιογραφία της, σε μια εξομολόγηση εύθραυστη και ταυτόχρονα απόλυτα θεατρική. Ξετυλίγει τη ζωή της και, μαζί, θραύσματα από το παρελθόν της οικογένειάς της, της ιδιαίτερης πατρίδας της, της Σκοτίας, και της ιστορίας του 20ού αιώνα: από την «επιβεβλημένη θηλυκότητα» έως το queer και από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως την ποπ κουλτούρα. Στην performance A Biographical Wardrobe [Μια βιογραφική γκαρνταρόμπα], η Σουίντον και ο Σαγιάρ ζωντανεύουν τη συλλογή της, ως μια τρυφερή χειρονομία μνήμης και παρόντος, ως ένα χάδι για τις οικογένειες και τις φιλίες που κρατάει μέσα της, αλλά και τις προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές που την καθόρισαν.

Η παρουσία της, λιτή αλλά μαγνητική, δημιουργεί την αίσθηση πως κάθε θεατής συμμετέχει σε μια ιδιωτική τελετουργία μνήμης και τρυφερότητας. Όπως έχει γραφτεί για την παράσταση, πρόκειται για «μια τρυφερή χειρονομία μνήμης και παρόντος», όπου τα ρούχα λειτουργούν σαν ίχνη ζωής και συναισθημάτων.

Μέσα σε αυτή τη σχεδόν τελετουργική συνάντηση, η Tilda Swinton κατορθώνει κάτι σπάνιο: να μετατρέψει την προσωπική της γκαρνταρόμπα σε ένα ποιητικό τοπίο αναμνήσεων, όπου η μόδα, ο κινηματογράφος, η οικογένεια και η ιστορία ενώνονται σε μια συγκινητική ανθρώπινη αφήγηση.

@Brigitte Lacombe

Όπως δήλωσε στο Dazed: “αυτή η περφόρμανς είναι η ολοκλήρωση μιας αναζήτησης γύρω από την ψυχή των ρούχων. Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στα ρούχα είναι ότι οι άνθρωποι ζουν μέσα σε αυτά· και τελικά δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο να ειπωθεί πέρα από αυτό. Προσπαθούμε λοιπόν να ανιχνεύσουμε αυτή τη σχέση, να συγκεντρωθούμε σε αυτήν και να τιμήσουμε τα δικά μας ρούχα». Οι Financial Times έγραψαν στην κριτική τους: «μια περφόρμανς γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση», το i-d σημείωνε: ««πολύτιμα οικογενειακά κειμήλια που χρονολογούνται εδώ και αιώνες, κρεμασμένα προσεκτικά και ευθυγραμμισμένα, σαν βιβλία σε βιβλιοθήκη, λες και ζητούν να τα κατεβάσεις και να τα διαβάσεις.», ενώ το ολλανδικό Τheaterkrant ανέφερε: «κάτι μαγικό αναδύεται μέσα από την απλότητα και την ανθρώπινη επαφή».

Ο διακεκριμένος ιστορικός μόδας, επιμελητής και διευθυντής μουσείων Ολιβιέ Σαγιάρ είναι γνωστός για τις πρωτοποριακές παρουσιάσεις μόδας που πραγματοποιεί. Αντί για άψυχες κούκλες, οι εκθέσεις του προβάλλουν μινιμαλιστικές εγκαταστάσεις που παραπέμπουν στο ζωντανό σώμα. Οι παρουσιάσεις του ζωντανεύουν ιστορικά ενδύματα. Ο Σαγιάρ και η Σουίντον έχουν συνεργαστεί σε αρκετές τέτοιες παρουσιάσεις, με τη Σουίντον να αναλαμβάνει τον ρόλο του ζωντανού «βάθρου» ή θεμελίου.

Η άχρονη εμφάνισή της με τη ρευστή ταυτότητα φύλου τής επιτρέπει να ενσαρκώνει αβίαστα ένα ευρύ φάσμα ιστορικών εποχών, ανθρώπων και χαρακτήρων, όπως στο The Impossible Wardrobe [Η αδύνατη γκαρνταρόμπα], με αφόρετα αντικείμενα από τη συλλογή του μουσείου μόδας Galliera στο Παρίσι, ή στο Embodying Pasolini [Ενσαρκώνοντας τον Παζολίνι], στο οποίο, αναβιώνοντας κοστούμια γνωστά από τη σύντομη ζωή τους που αποτυπώθηκε στο σελιλόιντ, η Σουίντον δημιουργεί έναν σιωπηλό διάλογο με αυτά τα διαρκή ίχνη από το εμβληματικό έργο του Ιταλού σκηνοθέτη. Το τελευταίο παρουσιάστηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση τον Δεκέμβριο του 2023.

Στην performance A Biographical Wardrobe, ο Σαγιάρ και η Σουίντον αφηγούνται από κοινού την ιστορία της προσωπικής γκαρνταρόμπας της, η οποία περιλαμβάνει ρούχα που φορούσαν οι πρόγονοί της και αμέτρητα κοστούμια και σύνολα που έχει φορέσει σε ταινίες και σε δημόσιες εκδηλώσεις αλλά και συνεχίζει να φοράει στην προσωπική της ζωή.

Πληροφορίες

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης)

PERFORMANCE

A Biographical Wardrobe | Tilda Swinton & Olivier Saillard

16–19 Μαΐου 2026, Σάββατο & Κυριακή 12:00 & 18:00, Δευτέρα & Τρίτη 20:00

Διάρκεια: 80΄

Γλώσσα: Αγγλικά

Τα εισιτήρια εξασφαλίζουν την είσοδο τόσο στην περφόρμανς όσο και στην έκθεση

Εισιτήρια θα βρείτε εδώ

Κεντρική φωτογρταφία άρθρου @Ruediger Glatz.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.