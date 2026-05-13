Ο «Λαβύρινθος του Πάνα» επιστρέφει στους κινηματογράφους σε 3D προβολή

Η εμβληματική ταινία φαντασίας «Ο λαβύρινθος του Πάνα» του Μεξικανού σκηνοθέτη Guillermo del Toro επανακυκλοφορεί φέτος στις κινηματογραφικές αίθουσες, σε ψηφιακά αποκατεστημένη έκδοση και με προβολές και σε 3D, 20 χρόνια μετά την ιστορική πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ των Καννών.

Η ταινία επιστρέφει παράλληλα και στο πρόγραμμα των κλασικών ταινιών του φεστιβάλ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2006 η ταινία γνώρισε αποθεωτική υποδοχή στις Κάννες, καταγράφοντας το μεγαλύτερο σε διάρκεια παρατεταμένο χειροκρότημα στην ιστορία του φεστιβάλ, με το κοινό να χειροκροτεί όρθιο επί 22 λεπτά.

Μιλώντας στο Reuters, ο Ντελ Τόρο χαρακτήρισε εκείνη τη στιγμή ως ένα «κύμα ανθρώπινου συναισθήματος».

«Ο Aλφόσον Κουαρόν n ήταν μαζί μου, επειδή είχαμε κάνει μαζί την παραγωγή της ταινίας», περιγράφει ο σκηνοθέτης ενθυμούμενος πως του είπε να το απολαύσει και να το αποδεχτεί.

«Δεν είμαι πολύ καλός στο να δέχομαι επαίνους» παραδέχτηκε προσθέτοντας πως ο Κουαρόν του ζητούσε να «κάνει την υπέρβαση» και να αποδεχτεί την αγάπη.

Η ταινία διαδραματίζεται στην Ισπανία της δικτατορίας του Φράνκο και ακολουθεί ένα μικρό κορίτσι που καλείται να φέρει εις πέρας τρεις επικίνδυνες αποστολές, ενώ προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου και της οικογενειακής βίας.

Ο Ντελ Τόρο αποκάλυψε επίσης ότι η ιδέα για την ταινία γεννήθηκε μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν, όπως είπε, ένιωθε «εντελώς απροστάτευτος» και αναζητούσε ξανά τον ρόλο της αφήγησης και της φαντασίας σε έναν κόσμο γεμάτο φόβο και βία.

Παρότι ο «Λαβύρινθος του Πάνα» δεν απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα εκείνη τη χρονιά, ο Ντελ Τόρο κατέκτησε αργότερα το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας με «Το Σχήμα του Νερού» το 2018.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.