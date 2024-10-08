Μια διαμάχη στη Μέση Ανατολή που κρατά δεκαετίες. Που μοιάζει να μην έχει τέλος. Ένα αναπάντητο «γιατί» μέσα μας στο άκουσμα του αριθμού των αδικοχαμένων ψυχών. Αλλά κι ένα «πόσο ακόμα» στη θλιβερή σκέψη όσων αναμένεται να ακολουθήσουν. Μέσα σε αυτό το σκοτεινό τοπίο η Ευανθία Ρεμπούτσικα έδωσε με τις «Γέφυρές της» τη δική της φωτεινή απάντηση, αποδεικνύοντας τη θεραπευτική δύναμη της μουσικής, μα και της τέχνης γενικότερα. Οι νότες ξεπήδησαν απ’ το βιολί της εκείνο το φθινοπωρινό βράδυ του Οκτωβρίου και ήρθαν να αγγίξουν τα πιο ενδόμυχα σημεία του ψυχισμού μας. Αυτά που έχουν ποθήσει βαθιά έναν κόσμο ειρηνικό, δίκαιο και αλληλέγγυο. Με περισσότερη ανθρωπιά και ελπίδα.

Πλαισιωμένη από 14 ταλαντούχους μουσικούς και από πλήθος οργάνων -ειδικά το κανονάκι έχει τον τρόπο του να σε κερδίζει με τον ιδιαίτερο ήχο του- που μας ταξίδεψαν μέχρι τα βάθη της Ανατολής, η Ευανθία Ρεμπούτσικα γέμισε τη βραδιά μας με τις συνθέσεις της, έτσι όπως μόνο εκείνη ξέρει να τις αποδίδει: μέσω της ζωντανής και αεικίνητης παρουσίας της, που μαρτυρά πόσο πάθος έχει για αυτό που υπηρετεί.

Φυσικά, η μεγάλη «κυρία» του βιολιού μπορεί να ήταν η πρωταγωνίστρια της βραδιάς, όμως σπουδαίες φωνές βρέθηκαν στο πλάι της για να μας μεταφέρουν το μήνυμα της ειρήνης. Η Ισραηλινή Γιασμίν Λεβί, η Παλαιστίνια Μίρα Αγουάντ και η Ελληνίδα σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση βρέθηκαν επί σκηνής και ερμήνευσαν στίχους που μαρτυρούν μια βαθιά «παράκληση», μια προσευχή, μια ικεσία για κατάπαυση του πυρός.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.