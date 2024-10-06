Η Έμα Κόριν, η οποία υποδύθηκε την Cassandra Nova στο «Deadpool & Wolverine», θα ενώσει τις δυνάμεις της με την Κέιτ Μπλάνσετ στο κλασικό έργο του Άντον Τσέχωφ «Ο Γλάρος».

Η πολυαναμενόμενη νέα διασκευή του Ντάνκαν Μακμίλαν και του σκηνοθέτη της παράστασης Τόμας Οστερμάιερ, θα κάνει πρεμιέρα το 2025 στο Barbican Theatre του Λονδίνου.

Συμπρωταγωνιστής της βραβευμένης με Όσκαρ σταρ θα είναι ο Τομ Μπερκ. Mάλιστα οι δύο ηθοποιοί ολοκλήρωσαν πρόσφατα τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Στίβεν Σόντερμπεργκ «Black Bag».

Στη σκηνή θα βρίσκεται και ο Κόντι Σμιτ – Μακφί, ο οποίος ήταν στο πλευρό της Αντζελίνα Τζολί στην ταινία «Maria» του Netflix.

Ο σκηνοθέτης της παράστασης σχολίασε στο BBC News ότι ηθοποιοί σαν την Μπλάνσετ «βγαίνουν μία φορά σε κάθε γενιά» προσθέτοντας: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα κάνουμε την πρώτη μας καλλιτεχνική συνεργασία με αυτή την παραγωγή του Γλάρου στο Barbican και που το Λονδίνο θα ζήσει αυτή την ηθοποιό σε έναν από τους σπουδαιότερους θεατρικούς ρόλους, της Arkadina. Είμαι επίσης πολύ χαρούμενος που δημιουργώ μια νέα καλλιτεχνική σχέση με τον Τομ Μπερκ, ο οποίος θα υποδυθεί τον Trigorin».

Στη φιλόδοξη παραγωγή παίρνουν μέρος επίσης οι Priyanga Burford, Zachary Hart, Paul Higgins, Tanya Reynolds και Jason Watkins.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του έργου, «η Arkadina, είναι μια διάσημη ηθοποιός και δυναμική γυναίκα, η παρουσία της οποίας κυριαρχεί τόσο στη σκηνή όσο και στις προσωπικές της σχέσεις. Όταν όμως φτάνει στο εξοχικό της οικογένειας για να περάσει το Σαββατοκύριακο, καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από συγκρούσεις».

Η τελευταία φορά που η Μπλάνσετ έπαιξε στο θέατρο ήταν στην παράσταση του National Theatre «When We Have Sufficiently Tortured Each Other» το 2019.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 26 Φεβρουαρίου μέχρι τις 5 Απριλίου. Η επίσημη πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 6 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

