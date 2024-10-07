Αρχίζει σήμερα (ώρα 12:00) η αναδιανομή των αδιάθετων βιβλίων του Προγράμματος Δωρεάν Βιβλίων Έτους 2024, από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Θα διατεθούν 66.978 βιβλία, που έχουν μείνει αδιάθετα από το σύνολο των 130.000 βιβλίων του προγράμματος για το 2024.

Όπως αναφέρεται από το υπουργείο, ακολουθείται σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, για όσους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων δικαιούχων που δεν παρέλαβαν τα βιβλία τους ως και τις 30/09/2024.

Για την παραλαβή των δωρεάν βιβλίων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

- Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του:

- Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του και

- Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει αυτοπροσώπως τα βιβλία, η παραλαβή μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να διαθέτει, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Για την παραλαβή της παροχής δωρεάν βιβλίων, η εξουσιοδότηση παραδίδεται στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία ή εκδοτικούς οίκους.

Επιτρέπεται μόνο η επιλογή βιβλίων και όχι άλλων ειδών.

Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με το ποσό των 20,00 ευρώ κατά ανώτατο όριο, ανά δικαιούχο, το οποίο αντιστοιχεί στην τιμή του βιβλίου/βιβλίων, αφού αφαιρεθεί έκπτωση σε ποσοστό 10%.

Η έκπτωση υπολογίζεται επί της αναγραφόμενης στο βιβλίο τιμής λιανικής πώλησης. Συμπληρωματικά, ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, επιδοτεί για βιβλία κάθε τέκνο δικαιούχο του ΛΑΕ με το ποσό των 30,00 ευρώ. Σε περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων (υπολογιζόμενης και της έκπτωσης 10%), υπερβαίνει το ποσό των 20,00 ή 30,00 ευρώ αντιστοίχως, την πρόσθετη διαφορά καταβάλει ο δικαιούχος, χωρίς καμία υποχρέωση του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Ο κατάλογος με τα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τους δικαιούχους, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ:

Πηγή: skai.gr

