Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η είσοδος στο Ηρώδειο για τη συναυλία «Γέφυρες» της Ρεμπούτσικα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν αντιδράσεις καθώς στη συναυλία συμμετέχουν η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Μίρα Αγουάντ και η Ισραηλινή Γιασμίν Λεβί

Ηρώδειο

Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται η είσοδος στο Ηρώδειο όπου είναι προγραμματισμένη για σήμερα η συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα «Γέφυρες».

Ηρώδειο

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν αντιδράσεις καθώς στη συναυλία συμμετέχουν η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Μίρα Αγουάντ και η Ισραηλινή Γιασμίν Λεβί

Ηρώδειο

Η ουρά αυτή την ώρα είναι τόσο μεγάλη που φτάνει έως την είσοδο του μουσείου της Ακρόπολης.

ηρωδειο

