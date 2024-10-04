Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται η είσοδος στο Ηρώδειο όπου είναι προγραμματισμένη για σήμερα η συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα «Γέφυρες».

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν αντιδράσεις καθώς στη συναυλία συμμετέχουν η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Μίρα Αγουάντ και η Ισραηλινή Γιασμίν Λεβί

Η ουρά αυτή την ώρα είναι τόσο μεγάλη που φτάνει έως την είσοδο του μουσείου της Ακρόπολης.

Πηγή: skai.gr

