Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται η είσοδος στο Ηρώδειο όπου είναι προγραμματισμένη για σήμερα η συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα «Γέφυρες».
Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν αντιδράσεις καθώς στη συναυλία συμμετέχουν η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Μίρα Αγουάντ και η Ισραηλινή Γιασμίν Λεβί
Η ουρά αυτή την ώρα είναι τόσο μεγάλη που φτάνει έως την είσοδο του μουσείου της Ακρόπολης.
