Το Εθνικό Θέατρο, με ανακοίνωση, τοποθετείται επισήμως επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, στο πλαίσιο της εν εξελίξει δημόσιας διαβούλευσης. Με κοινή ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου, της καλλιτεχνικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης Σπουδών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού, ο κορυφαίος θεατρικός οργανισμός της χώρας εκφράζει τη στήριξή του στην κατεύθυνση της αναβάθμισης των παραστατικών σπουδών, ζητώντας ωστόσο συνολική αξιολογική επανεξέταση του νομοσχεδίου, θεσμικές εγγυήσεις για τη σύνδεση με το Εθνικό Θέατρο και παράταση της δημόσιας διαβούλευσης.

Το Εθνικό Θέατρο υπενθυμίζει στην ανακοίνωσή του ότι, από την έναρξη του δημόσιου διαλόγου και σε συνέχεια των κινητοποιήσεων του 2023, στήριξε επί της αρχής την επιδιωκόμενη αναβάθμιση των σπουδών παραστατικής τέχνης και έθεσε την τεχνογνωσία του στη διάθεση της Πολιτείας. Παρά την υπαρξιακή αγωνία για το καθεστώς της Δραματικής του Σχολής, συμμετείχε επί τρία χρόνια με έγγραφες προτάσεις, ομάδες εργασίας και θεσμικές παρεμβάσεις, επισημαίνοντας ότι έως την έναρξη της διαβούλευσης δεν είχε τεθεί υπόψη του σχέδιο κειμένου.

Ωστόσο, σημειώνει ότι δεν προκρίθηκε η πρόταση για μετεξέλιξη της υφιστάμενης αυτόνομης Σχολής ή για απλή διασύνδεσή της με τη νέα δομή, αλλά επιλέχθηκε η απορρόφησή της από το υπό σύσταση πανεπιστημιακό Τμήμα. Το καλλιτεχνικό και ιστορικό κεκτημένο της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, με πορεία σχεδόν ενός αιώνα, εισφέρεται, όπως επισημαίνεται, σε νέο φορέα με κατάργηση της σημερινής της μορφής.

Επί του νομοσχεδίου, το Εθνικό Θέατρο εκτιμά ότι καλύπτει μόνο ορισμένες πτυχές του σκοπού και δεν διασφαλίζει συνολικά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Κάνει λόγο για πληθώρα εξουσιοδοτικών διατάξεων, που δεν επιτρέπουν πλήρη αποτίμηση της λειτουργικότητας του πλαισίου, και ζητά ουσιαστική επανεξέταση πέραν απλών νομοτεχνικών βελτιώσεων.

Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι κρίσιμα ζητήματα - όπως ο αριθμός εισακτέων, η οργάνωση των εισαγωγικών εξετάσεων και το πρόγραμμα σπουδών - θα έπρεπε να ρυθμίζονται ήδη στον ιδρυτικό νόμο, αξιοποιώντας το ισχύον ειδικό πλαίσιο και τις καλές πρακτικές των σχολών «προέλευσης».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση του ιδρυόμενου «Τμήματος Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου» με το ίδιο το Εθνικό Θέατρο. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, απουσιάζει μηχανισμός οργανικής, κανονιστικής και καλλιτεχνικής σύνδεσης, γεγονός που καθιστά την ονομαστική αναφορά κενή περιεχομένου. Η πρόβλεψη συμμετοχής ενός μόνο εκπροσώπου του Θεάτρου στα όργανα της Σχολής, δεν κρίνεται επαρκής. Το Θέατρο έχει προτείνει, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση δεσμευτικής προγραμματικής σύμβασης, ώστε να ρυθμιστούν ζητήματα μεταβίβασης τεχνογνωσίας, προγράμματος σπουδών, υποτροφιών και πρακτικής μαθητείας.

Παράλληλα, ζητείται σαφής κατοχύρωση της ιδιαιτερότητας των σπουδών παραστατικής τέχνης. Το Εθνικό Θέατρο τονίζει ότι οι σπουδές αυτές πρέπει να «ανωτατοποιούνται» με σεβασμό στη φύση τους και όχι να προσαρμόζονται στο γενικό πανεπιστημιακό πρότυπο μέσω εξαιρέσεων. Κάνει λόγο για ανάγκη ειδικού νομοθετικού πλαισίου για τις παραστατικές σπουδές, στο οποίο η πανεπιστημιακή νομοθεσία θα εφαρμόζεται συμπληρωματικά.

Καταληκτικά, το Εθνικό Θέατρο αναγνωρίζει την ορθή επί της αρχής κατεύθυνση της νομοθετικής πρωτοβουλίας και στηρίζει τον σκοπό της αναβάθμισης. Εκτιμά, ωστόσο, ότι απαιτείται πρόσθετος χρόνος επεξεργασίας, ακόμη και με παράταση της διαβούλευσης, ώστε να διασφαλιστούν οι απαραίτητες θεσμικές εγγυήσεις για την ιδιαιτερότητα και τη φυσιογνωμία των σπουδών παραστατικής τέχνης.

