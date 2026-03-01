Λιάνα Παρλαμά: Έφυγε μια ξεχωριστή μορφή της ελληνικής αρχαιολογίας

«Έφυγε» από τη ζωή την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 η αρχαιολόγος Λιάνα Παρλαμά. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πληροφορούμενη την απώλειά της έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Λιάνα Παρλαμά ήταν ξεχωριστή προσωπικότητα ανάμεσα στα στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με ανεξίτηλο αποτύπωμα, λόγω της εξαιρετικής της παιδείας, του δυναμικού της χαρακτήρα και της υποδειγματικής εργατικότητά της. Θεράπευσε την επιστήμη της και υπηρέτησε το Υπουργείο Πολιτισμού με μοναδική αφοσίωση και συνέπεια στις αρχές και τις αξίες της. Εργάστηκε σε πολλές Εφορείες Αρχαιοτήτων, από τον Έβρο ως την Πελοπόννησο, για να εγκατασταθεί τελικά στην Αθήνα, στην Εφορεία των Αθηνών και στη συνέχεια-για πολλά χρόνια- ως Διευθύντρια της. Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, ανέλαβε και έφερε σε πέρας, με εξαιρετική επιτυχία, τις ανασκαφές για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου των Αθηνών. Η τεράστια αυτή ανασκαφική έρευνα -άνω των 65.000 τ.μ.- αποτυπώθηκε στην εξαιρετικά επιτυχημένη έκθεση «Η πόλη κάτω από την πόλη», και στην ομώνυμη έκδοση. Το Μετρό της Αθήνας ήταν το πρώτο κατ΄ ουσίαν δημόσιο έργο, στο οποίο δοκιμάστηκαν οι σχέσεις και οι αντοχές αρχαιολόγων, μηχανικών και κατασκευαστών, καθώς ο καθένας όφειλε να υπερασπιστεί το καθήκον και την αρμοδιότητά του.

Η Λιάνα υπερασπίστηκε με πείσμα, με σθένος, με βαθιά γνώση και εμπειρία τις αρχαιότητες, αλλά και με συνέπεια, με κατανόηση και με πλήρη συναίσθηση ευθύνης για την κατασκευή και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση ενός κοινωφελούς έργου δημοσίου συμφέροντος. Μαζί με τη συνάδελφο και καρδιακή της φίλη Μαρία Θεοχάρη ανέσκαψαν στο Παλαμάρι της Σκύρου, ένα νησί που είχε ήδη συνδεθεί με τη διδακτορική της διατριβή, τον υποδειγματικά ανεσκαμμένο και αναδεδειγμένο προϊστορικό οικισμό. Η τεράστια σκευή και ενέργεια της Λιάνας Παρλαμά ήταν απόρροια των μαθημάτων που βίωσε ως παιδί, στο Ηράκλειο της Κρήτης, έχοντας πατέρα τον λαμπρό φιλόλογο Μενέλαο Παρλαμά και μητέρα με καταβολές και κουλτούρα από τη Σμύρνη.

Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τη Λιάνα, για πολλά χρόνια, και να μάθω πολλά από κείνη. Της χρωστώ όσα με δίδαξε. Ήταν μαθήματα ζωής. Την αποχαιρετώ με οδύνη. Εύχομαι σ' αυτό το τελευταίο ταξίδι της να αναπαυθεί εν ειρήνη κοντά στους γονείς της και τους αγαπημένους της φίλους και συναδέλφους».

Πηγή: skai.gr

