Επανομή: Η ηρωική διάσωση τουριστών από kite surfer

Ο 21χρονος Θεσσαλονικιός kite surfer, Αναστάσης Γκαρίπης, τον περασμένο Ιούλιο δε φοβήθηκε την κακοκαιρία και διέσωσε δύο Ούγγρους τουρίστες που παραθέριζαν στην Επανομή και παρασύρθηκαν από τα κύματα και τους ανέμους.
Ο νεαρός βρέθηκε στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή, αφού εκείνη την ώρα έκανε kite surf στην περιοχή.
Ο Αναστάσης ασχολείται με θαλάσσια σπορ και η ψυχολογία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της κατάστασης. Για την πράξη του αυτή, έλαβε τιμητική διάκριση από την προεδρία της Ουγγαρίας.
Ο Αναστάσης περιγράφει στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ όλα όσα διαδραματίστηκαν.
