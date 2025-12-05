Επανομή: Η ηρωική διάσωση τουριστών από kite surfer

Ο 21χρονος Θεσσαλονικιός kite surfer, Αναστάσης Γκαρίπης, τον περασμένο Ιούλιο δε φοβήθηκε την κακοκαιρία και διέσωσε δύο Ούγγρους τουρίστες που παραθέριζαν στην Επανομή και παρασύρθηκαν από τα κύματα και τους ανέμους.

Ο νεαρός βρέθηκε στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή, αφού εκείνη την ώρα έκανε kite surf στην περιοχή.

Ο Αναστάσης ασχολείται με θαλάσσια σπορ και η ψυχολογία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της κατάστασης. Για την πράξη του αυτή, έλαβε τιμητική διάκριση από την προεδρία της Ουγγαρίας.

Ο Αναστάσης περιγράφει στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ όλα όσα διαδραματίστηκαν.

