Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Πώς έγινε η θάλασσα το κλέος του ελληνισμού;

Τι είναι τελικά η ελληνική ναυτική παράδοση;
Οικονομική δραστηριότητα, ιστορική συγκυρία ή θεμέλιο της εθνικής μας ταυτότητας;
Γιατί είναι τόσα πολλά τα αρχαία ελληνικά ναυάγια που βρίσκουμε σε όλη τη Μεσόγειο;
Πώς γίνεται μια πόλη όπως η Αθήνα, χωρίς να είναι παραθαλάσσια, να έχει ως σημείο υποδοχής τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο;
Και γιατί η ναυτιλία θεωρείται, όπως λέει η Μαρία Ευθυμίου, «κλέος για τον Ελληνισμό»;
Σε αυτή την εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, η ιστορικός φωτίζει πώς η ναυτοσύνη, πολύ πριν γίνει ναυτιλία, έγινε φορέας γλώσσας, επιρροής, εμπορίου και συλλογικής αυτοπεποίθησης.
