Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Πώς έγινε η θάλασσα το κλέος του ελληνισμού;

Τι είναι τελικά η ελληνική ναυτική παράδοση;

Οικονομική δραστηριότητα, ιστορική συγκυρία ή θεμέλιο της εθνικής μας ταυτότητας;

Γιατί είναι τόσα πολλά τα αρχαία ελληνικά ναυάγια που βρίσκουμε σε όλη τη Μεσόγειο;

Πώς γίνεται μια πόλη όπως η Αθήνα, χωρίς να είναι παραθαλάσσια, να έχει ως σημείο υποδοχής τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο;

Και γιατί η ναυτιλία θεωρείται, όπως λέει η Μαρία Ευθυμίου, «κλέος για τον Ελληνισμό»;

Σε αυτή την εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, η ιστορικός φωτίζει πώς η ναυτοσύνη, πολύ πριν γίνει ναυτιλία, έγινε φορέας γλώσσας, επιρροής, εμπορίου και συλλογικής αυτοπεποίθησης.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.