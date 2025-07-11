Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που ένας νεαρός που έκανε kitesurfing εντοπίζει μέσα στη θάλασσα έναν πατέρα και την 10χρονη κόρη του, που είχαν παρασυρθεί από τα θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή του Ναυαγίου, στην Επανομή Θεσσαλονίκης ήρθε στη δημοσιότητα.

Ο νεαρός που έκανε προπόνηση είδε από μακριά τον άνδρα με το παιδί, που είχαν απομακρυνθεί από την ακτή, τους πλησίασε και δίχως δεύτερη σκέψη τους έδωσε την σανίδα του να ξεκουραστούν.

Πατέρας και κόρη βγήκαν με ασφάλεια στην ακτή και είναι καλά στην υγεία τους, χάρης τη βοήθεια του νεαρού.

Δείτε το βίντεο:

Μιλώντας στο thestival.gr ο Αναστάσης Γκαρίπης αναφέρει για τη διάσωση: «Είχα πάει με δυο φίλους μου στον ποταμό Επανομής για προπόνηση λόγω πολύ αέρα. Είχα πάει για λίγη ώρα κάτω από την μύτη να κάνω προπόνηση γιατί δεν είχε τόσα κύματα μέχρι που είδα δυο κεφαλάκια στη μέση του πουθενά, έναν πατέρα με την κόρη του.

Κατευθείαν πήγα κοντά τους και τους έδωσα την σανίδα μου για να ξεκουραστούν. Είχε πάρα πολύ ισχυρό ρεύμα και το νερό ήταν παγωμένο. Εγώ που ήμουν με την στολή και περίμενα περίπου μισή ώρα μαζί τους είχα αρχίσει να μουδιάζω και αυτοί ήταν απλά με ένα μαγιό. Προσπαθούσα να βρω τρόπο να βγούμε όλοι μαζί αλλά λόγω αέρα και ρευμάτων δεν ήταν δυνατό. Έτσι φώναξα την φίλη μου που έκανε και αυτή προπόνηση και κάθισε μαζί τους ενώ εγώ πήγα να βρω μια βάρκα. Είχε ειδοποιηθεί το 112 και είδα να στο βάθος να έρχεται μια ψαρόβαρκα και την καθοδήγησα στους ανθρώπους. Χρησιμοποιούσαν τις σανίδες μας για να επιπλέουν περίπου 45 λεπτά.

Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο μακριά θα είχαν φτάσει και τι θα είχε γίνει άμα δεν τους έβρισκα εκείνη την στιγμή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.