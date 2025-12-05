Θεσσαλονίκη: Η συγκλονιστική μαρτυρία επιζήσασας του Ολοκαυτώματος

Η Θεσσαλονίκη ταυτίστηκε με τους Εβραίους και ως τις αρχές τού 20ού αιώνα, αποτελούσαν πάνω από το μισό τού πληθυσμού της πόλης.

Το 96% των μελών της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, δηλαδή 46.091 άνθρωποι, εστάλησαν στο Άουσβιτς.

Μόνο 1950 επέστρεψαν και βρήκαν τις περισσότερες από τις εξήντα συναγωγές τους κατεστραμμένες, το νεκροταφείο τους συλημένο και τα σχολεία τους ερειπωμένα.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ συνάντησε μια επιζήσασα του ολοκαυτώματος, τη Ρίνα Ρεβάχ, η οποία μας εξιστορεί τη μαρτυρία της.

