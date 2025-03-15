Ένα Μουσικό Φεστιβάλ με μαθητές στον δήμο Βύρωνα

Μαθητές που τραγουδούν, που χορεύουν, που παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, που έχουν στήσει τη δική τους μπάντα, που έχουν το δικό τους συγκρότημα, απέκτησαν πλέον και το δικό τους Φεστιβάλ. Ο δήμος Βύρωνα θα διοργανώσει το 2ο Μουσικό Μαθητικό Φεστιβάλ, δηλαδή μια ολόκληρη συναυλία με μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων της πόλης. Το επιχείρησε πέρυσι για πρώτη φορά, βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από τα παιδιά και πλέον η δημοτική Αρχή φιλοδοξεί να το κάνει θεσμό, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους νέους μουσικούς να παρουσιάσουν το ταλέντο τους και να ζήσουν την εμπειρία της πρώτης τους «συναυλίας» μέσα στη δική τους πόλη.

Και σίγουρα έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία, το ότι ο δήμος Βύρωνα έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια κι άλλες πρωτοβουλίες και γενικότερα παρουσιάζει μια έντονη δραστηριότητα για τους νέους και για την έκφρασή τους μέσα από τις τέχνες. Για παράδειγμα, διοργανώνει εδώ και μια δεκαετία, με πολύ μεγάλη επιτυχία και τον ετήσιο διαγωνισμό Λογοτεχνικής Έκφρασης για μαθητές και μάλιστα κάθε χρόνο εκδίδει και βιβλίο με τα έργα και τα ποιήματα των παιδιών εκείνων που διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν. Ως δήμος δηλαδή, διαχρονικά έχει στρέψει το βλέμμα του στους νέους της πόλης και τους δίνει ερεθίσματα και κίνητρα για να εκφραστούν καλλιτεχνικά σε διάφορους τομείς τέχνης.

«Ναι, έτσι είναι, ισχύει αυτό», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Θανάσης Κλειάσιος, και στη συνέχεια επισημαίνει: «Στον δήμο μας υπάρχει μια παράδοση σχετικά με το κομμάτι του Πολιτισμού και το πώς ακουμπάμε στη νέα γενιά και στον τρόπο για να εκφραστεί. Και δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχει και το Παιδικό-Νεανικό Φεστιβάλ του δήμου, που κρατάει από τη δεκαετία του ’80 και που περιλαμβάνει θεατρικά και εικαστικά δρώμενα. Φέτος θα γίνει για 37η φορά και τα παιδιά μετέχουν με παραστάσεις και με εικαστικές δημιουργίες τους. Επομένως, ο δήμος μας διαχρονικά δίνει το ερέθισμα στα παιδιά και στους νέους να εκφραστούν και να έχουν το βλέμμα στραμμένο στις Τέχνες μέσα από τις Τέχνες. Και γι’ αυτό μπορεί να παρατηρήσει κανείς πως αυτά τα χρόνια υπάρχουν τόσοι καλλιτέχνες, που έχουν ξεπηδήσει από τον Βύρωνα, γιατί ως πόλη και ως δήμος δίνουμε αυτό το ερέθισμα στους νέους».

Σχετικά με το Μουσικό Μαθητικό Φεστιβάλ, το 2nd Byron School Fest, όπως ονομάζεται, ο κ. Κλειάσιος αναφέρει: «Το επιχειρήσαμε πέρυσι για πρώτη φορά. Με το που αναλάβαμε ως νέα δημοτική Αρχή και μαζί με την Ένωση Γονέων, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το Μουσικό Φεστιβάλ και υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τα παιδιά. Ήταν πολύ πετυχημένο κι έτσι αποφασίσαμε να το επαναλάβουμε φέτος και να το κάνουμε θεσμό».

Και συνεχίζει: «Βέβαια, υπάρχουν δυσκολίες. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε και από άλλες δράσεις πως είναι δύσκολο κάθε χρονιά να βρίσκεις μαγιά παιδιών, που να έχουν σχήματα και μπάντες, δεν είναι ίδιες όλες οι χρονιές. Αλλά γι’ αυτό το προγραμματίζουμε από τόσο νωρίς, ώστε να υπάρξει ο χρόνος για να οργανωθεί κατάλληλα το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, με τα διάφορα νεανικά σχήματα».

Ο αντιδήμαρχος Βύρωνα εξηγεί πως το Φεστιβάλ περιλαμβάνει όλα τα είδη μουσικής και πως θα διεξαχθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς. «Δεν είναι διαγωνισμός, δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Είναι Φεστιβάλ, όπου τα παιδιά θα παρουσιάσουν τα μουσικά έργα τους», ξεκαθαρίζει και συνεχίζει: «Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, παρά μόνο να είναι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Και αφορά όλα τα είδη της μουσικής, από κλασσικά, έντεχνα και λαϊκά μέχρι ραπ, αρκεί να είναι εντός πλαισίων και να μην είναι τα τραγούδια υβριστικά και βίαια.

Από εκεί και πέρα, εμείς ως δήμος προσφέρουμε τις υλικοτεχνικές υποδομές και θα υπάρχει ένας συντονισμός, για να γίνει ένας καλός προγραμματισμός και να βγει ένα καλό μουσικό πρόγραμμα. Θα το κάνουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, αμέσως μετά το τέλος των Πανελλήνιων εξετάσεων, ώστε να είναι κάτι σαν την πρώτη γιορτή μετά το τέλος της μαθητικής περιόδου».

Με βάση την περσινή εμπειρία και την υποδοχή που είχε από τους βυρωνιώτες, ο κ. Κλειάσιος απαντά: «Τα παιδιά ήταν καταενθουσιασμένα, το ευχαριστήθηκαν, το χάρηκαν. Το ίδιο και οι γονείς και όλος ο κόσμος. Μας το έλεγαν μετά και γι’ αυτό αποφασίσαμε να το επαναλάβουμε».

Και καταλήγει: «Εμείς ως δημοτική Αρχή δίνουμε πρώτοι το μήνυμα ότι είμαστε εδώ και θέλουμε και μπορούμε να στηρίξουμε τις προσπάθειες των παιδιών και τα όποια όνειρα για καλλιτεχνικές κλίσεις. Είμαστε εδώ και έχουμε στο επίκεντρο τα παιδιά και τους νέους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

