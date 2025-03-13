Με συναυλία στην πλατεία Συντάγματος κορυφώνεται σήμερα η κινητοποίηση των Φοιτητικών Συλλόγων Αθήνας, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει το μεσημέρι συλλαλητήριο στα προπύλαια. Αίτημα των φοιτητών, είναι η απόδοση δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η συναυλία έχει τίτλο: «Ένα τραγούδι για τα παιδιά που χάθηκαν στα τρένα… Θα φτάσουμε στο τέρμα! Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Στο κάλεσμά τους οι φοιτητές αναφέρουν: «Καλούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να συμμετέχουν μαζικά στα συλλαλητήρια των Φοιτητικών Συλλόγων, των εργατικών σωματείων, τις πρωτοβουλίες των συγγενών των θυμάτων, κάνοντας πράξη την υπόσχεση μας ότι δε θα επιτρέψουμε αυτό το έγκλημα να συγκαλυφθεί, ότι θα πάμε τον αγώνα μέχρι τέλους».

Συμμετοχή έχουν δηλώσει οι εξής καλλιτέχνες:

Ρίτα Αντωνοπούλου & Ρεβάνς

Μυρτώ Βασιλείου

Ματούλα Ζαμάνη

Θοδωρής Θοδωρίδης

Ζωγράφος και Ghetto Rock

Πολυξένη Καράκογλου

Αλέξανδρος Κτιστάκης

Δημήτρης Μητσοτάκης

Νατάσσα Μποφίλιου

Απόστολος Ρίζος

Babo Koro

Κιντέρια

Το Σφάλμα

Υπεραστικοί

Tiny Jackal x Raibo, Lef Kay (on dexx)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

