Με συναυλία στην πλατεία Συντάγματος κορυφώνεται σήμερα η κινητοποίηση των Φοιτητικών Συλλόγων Αθήνας, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει το μεσημέρι συλλαλητήριο στα προπύλαια. Αίτημα των φοιτητών, είναι η απόδοση δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Η συναυλία έχει τίτλο: «Ένα τραγούδι για τα παιδιά που χάθηκαν στα τρένα… Θα φτάσουμε στο τέρμα! Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».
Στο κάλεσμά τους οι φοιτητές αναφέρουν: «Καλούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να συμμετέχουν μαζικά στα συλλαλητήρια των Φοιτητικών Συλλόγων, των εργατικών σωματείων, τις πρωτοβουλίες των συγγενών των θυμάτων, κάνοντας πράξη την υπόσχεση μας ότι δε θα επιτρέψουμε αυτό το έγκλημα να συγκαλυφθεί, ότι θα πάμε τον αγώνα μέχρι τέλους».
Συμμετοχή έχουν δηλώσει οι εξής καλλιτέχνες:
- Ρίτα Αντωνοπούλου & Ρεβάνς
- Μυρτώ Βασιλείου
- Ματούλα Ζαμάνη
- Θοδωρής Θοδωρίδης
- Ζωγράφος και Ghetto Rock
- Πολυξένη Καράκογλου
- Αλέξανδρος Κτιστάκης
- Δημήτρης Μητσοτάκης
- Νατάσσα Μποφίλιου
- Απόστολος Ρίζος
- Babo Koro
- Κιντέρια
- Το Σφάλμα
- Υπεραστικοί
- Tiny Jackal x Raibo, Lef Kay (on dexx)
