Εικαστική έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηνών 

ΤΟ ‘’BORGIAS’’ Fine Art πραγματοποιεί εικαστική έκθεση τελειοφοίτων της, η οποία θα λάβει μέρος στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηνών "Μελίνα" (Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης. Θησείο), στο Γκάζι.

Ζωγραφική, μεταμόρφωση περιβάλλον και ελευθερία είναι το αντικείμενο της έκθεσης.

Στο γκρουπ συμμετέχουν:

Καραγιάννη Λασκαρίνα

Κορωνάκη Βάνη

Σάββα Δήμητρα

Σεϊτανίδου Έφη

Εγκαίνια: Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30-21:30.

Διάρκεια: Έως και Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου

Πηγή: skai.gr

