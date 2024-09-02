Εικαστική έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηνών 

ΤΟ ‘’BORGIAS’’ Fine Art πραγματοποιεί εικαστική έκθεση τελειοφοίτων της, η οποία θα λάβει μέρος στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηνών "Μελίνα" (Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης. Θησείο), στο Γκάζι.
Ζωγραφική, μεταμόρφωση περιβάλλον και ελευθερία είναι το αντικείμενο της έκθεσης.
Στο γκρουπ συμμετέχουν:
- Καραγιάννη Λασκαρίνα
- Κορωνάκη Βάνη
- Σάββα Δήμητρα
- Σεϊτανίδου Έφη
Εγκαίνια: Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30-21:30.
Διάρκεια: Έως και Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου
