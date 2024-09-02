Λογαριασμός
Εικαστική έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηνών 

Ζωγραφική, μεταμόρφωση περιβάλλον και ελευθερία είναι το αντικείμενο της έκθεσης 

ΤΟ ‘’BORGIAS’’ Fine Art πραγματοποιεί εικαστική έκθεση τελειοφοίτων της, η οποία θα λάβει μέρος στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηνών "Μελίνα" (Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης. Θησείο), στο Γκάζι.

Ζωγραφική, μεταμόρφωση περιβάλλον και ελευθερία είναι το αντικείμενο της έκθεσης. 

Ζωγραφική

Στο γκρουπ συμμετέχουν:

  • Καραγιάννη Λασκαρίνα
  • Κορωνάκη Βάνη
  • Σάββα Δήμητρα 
  • Σεϊτανίδου Έφη 

Εγκαίνια: Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30-21:30.
Διάρκεια: Έως και Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου

Πηγή: skai.gr

TAGS: έκθεση έργων ζωγραφική
