Δήμητρα Γαλάνη: Φωτό με Μπιθικώτση και Μούτση όταν ξεκινούσε την καριέρα της

Φωτογραφία της δημοφιλούς τραγουδίστριας Δήμητρας Γαλάνη, στα 20 της όταν ξεκινούσε την καριέρα της, μαζί με τον Δήμο Μούτση και τον Γρήγορη Μπιθικώτση, έδωσε στη δημοσιότητα στο Instagram το elenasdiary blog.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια έχει αφηγηθεί σε συνέντευξή της στη LIFO: «Από μικρή έπαιζα κιθάρα και τραγουδούσα. Είχα μια συμμαθήτρια που της άρεσε πολύ η φωνή μου και βρισκόμασταν και της τραγουδούσα τα πάντα, από Τζόαν Μπαέζ και Αρλέτα μέχρι Σαββόπουλο, Σπανό, Ξαρχάκο και Beatles. Συμπτωματικά, κάποια μέρα βρέθηκε στο σπίτι της φίλης μου ο Δήμος Μούτσης και με άκουσε. Αρχικά, με ρώτησε «γιατί τραγουδάς σαν ψόφια; Επειδή είναι μόδα το Νέο Κύμα; Τραγούδα δυνατά, παιδί μου! Εσύ έχεις φωνάρα!». Ξαφνικά, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Με πήγε κατευθείαν στον Λαμπρόπουλο, στην Columbia, κάναμε ένα δοκιμαστικό και μέσα σε ενάμιση χρόνο είχα τραγουδήσει ήδη Χατζιδάκι, Μούτση και Γκάτσο. Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, με τον οποίο είχα τη τιμή να συνεργαστώ στο ξεκίνημά μου, ήταν ένας λαϊκός άρχοντας, μια μοναδική φωνή και μια μεγάλη καρδιά».

Πηγή: skai.gr

