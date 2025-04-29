O ζωγράφος του φωτός: 250 χρόνια Γουίλιαμ Τέρνερ

Αποτύπωσε το μεγαλείο της φύσης, αλλά και τη δύναμη των μηχανών. Ο Γουίλιαμ Τέρνερ, που γεννήθηκε πριν 250 χρόνια, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους του ρομαντισμού.Το πορτρέτο του κοσμεί το χαρτονόμισμα των 20 λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο και το σημαντικότερο βρετανικό βραβείο για τη σύγχρονη τέχνη φέρει επίσης το όνομά του.



Η ζωγραφική του είναι τόσο χαρακτηριστική και δεν την ξεχνά κανείς εύκολα. Λαμπερά ηλιοβασιλέματα, σκοτεινά σύννεφα, αφρισμένα κύματα.

Ο Τέρνερ γνώριζε το παιχνίδι του φωτός, του χρώματος και της ατμόσφαιρας όσο κανένας άλλος.

Έμπνευση για τους πίνακές του αποτελούσαν κυρίως οι εξορμήσεις του στη φύση και τα ταξίδια του. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Tέρνερ ταξίδεψε όχι μόνο εντός της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και στις Κάτω Χώρες , το Βέλγιο , τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία.

Ο Ρήνος και η Βενετία

Στη Γερμανία γοητεύθηκε κυρίως από τον ποταμό Ρήνο. Τα τοπία που ζωγράφισε εκεί ξύπνησαν την επιθυμία των Βρετανών για ταξίδια και έκαναν τη Ρηνανία δημοφιλή προορισμό. Ωστόσο, επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τη Βενετία. Επισκέφθηκε την πόλη τρεις φορές, το 1819, το 1833 και το 1840. Στις απεικονίσεις της Βενετίας αντικατοπτρίζεται και η εξέλιξη του ύφους του. Οι πίνακές του γίνονταν όλο και πιο θολοί, μυστικιστικοί και πλημμυρισμένοι από φως.



Ο Τέρνερ χρησιμοποίησε το φως για να δημιουργήσει τόσο ατμοσφαιρικά έργα, όσο λίγοι. Τα όρια μεταξύ στεριάς και θάλασσας είναι θολά. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πίνακες του αποκαλούνταν «εικόνες παραμυθιού» και ήταν εξαιρετικά δημοφιλείς. «Το φως είναι χρώμα» έλεγε ο Τέρνερ σε μια διάλεξή του το 1818. Λέγεται μάλιστα ότι ανάγκαζε τους επισκέπτες που πήγαιναν στο ατελιέ του να περιμένουν στο σκοτάδι πριν δουν την έκθεσή του, ώστε να αντιληφθούν καλύτερα τα παιχνιδίσματα του φωτός στους πίνακές του.



Ο Τέρνερ γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 23 Απριλίου 1775 και μεγάλωσε κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης, η οποία συνδέθηκε με μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές ανακατατάξεις. Φιλοτέχνησε τα πρώτα του σχέδια σε ηλικία δώδεκα ετών. Ο πατέρας του ήταν κουρέας. Αναγνώρισε γρήγορα το ταλέντο του και εξέθεσε τους πίνακες του γιου του προς πώληση στο κατάστημά του. Αυτός ήταν άλλος ένας λόγος, για τον οποίο η καλλιτεχνική καριέρα του Τέρνερ απογειώθηκε γρήγορα. Σε ηλικία μόλις 14 ετών μπήκε ως φοιτητής στη Βασιλική Ακαδημία Τέχνης του Λονδίνου, όπου αρχικά ζωγράφιζε κυρίως ακουαρέλες. Αργότερα δίδαξε εκεί ο ίδιος ως καθηγητής προοπτικής.

Ιστορική αλλά και πρωτοποριακή ζωγραφική

Ωστόσο, οι πίνακές του δεν απεικόνιζαν μόνο τη φύση. Ο Τέρνερ συμπεριέλαβε στα έργα του και σύγχρονα θέματα, όπως τα μεγάλα τεχνικά επιτεύγματα. Π.χ. ατμομηχανές και ατμόπλοια που μάχονταν με τις δυνάμεις της φύσης. Ιστορικά και μυθικά γεγονότα εντάσσονταν επίσης στη θεματολογία του.



Το ύστερο έργο του Τέρνερ όμως γινόταν όλο και πιο αντισυμβατικό και δεν συναντούσε μεγάλη αποδοχή. Το 1842, η Βασιλική Ακαδημία εξέθεσε τον πίνακα "Χιονοθύελλα", το οποίο σήμερα είναι ένα από τα πιο διάσημα έργα του. Δείχνει ένα ατμόπλοιο να παλεύει με τα στοιχεία της φύσης. Οι τεχνοκριτικοί της εποχής έκαναν λόγο όμως «για μια μάζα από σαπουνόφουσκες που στροβιλίζονται».



Ακριβώς όμως αυτό το σχεδόν αφηρημένο στυλ για το οποίο ο Tέρνερ επικρίθηκε εκείνη την εποχή, ενέπνευσε μεταγενέστερους ιμπρεσιονιστές, όπως τον Κλωντ Μονέ και τον Καμίγ Πισαρό. Σήμερα, ο Τέρνερ θεωρείται ο πατέρας του ιμπρεσιονισμού, ένας αντισυμβατικός πρωτοπόρος του μοντερνισμού και ακόμη ίσως πρόδρομος της αφηρημένης τέχνης. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένας καλλιτέχνης πολύ μπροστά από την εποχή του.



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

Πηγή: Deutsche Welle

