Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η μάστιγα της ληστείας– Μέρος Β'

Ποιοι ήταν πραγματικά οι λήσταρχοι του 19ου αιώνα; Επικίνδυνοι εγκληματίες ή άνθρωποι που βρέθηκαν στο περιθώριο της εξουσίας; Σε μια εποχή όπου το κράτος ακόμα διαμορφωνόταν, η ληστεία έγινε μάστιγα αλλά και πολιτικό εργαλείο, καθώς οι συμμορίες δεν δρούσαν πάντα ανεξάρτητα από τα πολιτικά συμφέροντα.

Ο Δημήτρης Μαλέσης, ιστορικός και διδάσκων Νεότερη Ελληνική Ιστορία στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, εξηγεί πώς η ληστεία διαπλεκόταν με την πολιτική, πώς αντιμετωπίστηκε από το κράτος και γιατί για δεκαετίες έμοιαζε αδύνατο να εξαλειφθεί.

