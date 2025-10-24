Διεθνής Ένωση «Αργώ»: Bραβείο για τον Μανώλη Κωστίδη

Διακεκριμένοι Έλληνες του εξωτερικού ταξίδεψαν στην Αθήνα για να παραλάβουν από την τ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΓΩ 2025, τα οποία αποτελούν πλέον ετήσιο θεσμό.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος και έλαβε βραβείο προσφοράς στα κοινά.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, μιας δεξαμενής σκέψης και δράσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα τις Βρυξέλλες.

Πρώτος στόχος των Βραβείων Αργώ είναι η ανάδειξη και επιβράβευση αυτών που ξεχώρισαν στους τομείς του Αθλητισμού, της Ανθρωπιστικής Προσφοράς, της Γαστρονομίας, των Επιστημών, της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας, του Πολιτισμού και Τεχνών, και της Προσφοράς στα Κοινά. Δεύτερος στόχος, ο παραδειγματισμός

των Ελλήνων, νέων και μη, τόσο εντός όσο και εκτός ελλαδικών συνόρων. Και τρίτος στόχος, η αξιοποίηση του δυναμικού αυτού επ’ ωφελεία της Ελλάδας.

Με αρχή το 2019, ήδη ολοκληρώθηκε η 7η Αργοναυτική Εκστρατεία φέρνοντας πίσω οκτώ διακεκριμένους Έλληνες του εξωτερικού.

Ο Πρόεδρος του Δικτύου, Σπύρος Παππάς, στην εισαγωγική του ομιλία αναφέρθηκε στην Ελλάδα εκτός των συνόρων που χαρακτηρίζεται από προκοπή και πρόοδο, που ξέρει να διατηρεί τις παγκόσμιες ελληνικές αξίες, «είναι μια σταθερά ανιούσα, είναι μόνο θρίαμβοι, δεν έχει καταστροφές». Διότι, όπως είπε και ο Νίκος Καζαντζάκης, «εδώ ζητάει η ζωή πειθαρχία, τάξη, συνεργασία – κι αυτά είναι που μας λείπουν περισσότερο», γιατί όταν οι Έλληνες βρίσκονται στο εξωτερικό αναγκάζονται να στηριχθούν στους εαυτούς τους. Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, ως ένα σημαντικό βήμα για την επανένταξη και αξιοποίηση των Ελλήνων του εξωτερικού, τόνισε ότι οφείλουμε να κάνουμε και άλλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνοντας την ίδρυση μιας «Νέας Φιλικής Εταιρείας», η οποία θα μπορούσε να συμπαρασύρει την υπόλοιπη Ελλάδα προς τη σταθερά ανιούσα, να την εξορθολογήσει και να την συμβουλεύσει, γιατί το χρυσόμαλλο δέρας, ο πλούτος, είναι η γνώση και η γνώση αυτή παραμένει αναξιοποίητη. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, καλωσόρισε όλους τους παρόντες και όσους συμμετέχουν διαδικτυακά, τον Επίσκοπο Τανάγρας, Απόστολο Καλυβιώτη,Διευθυντή της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ε.Ε., τον εκπρόσωπο του Προέδρου της Κυβέρνησης Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, τη Γενική Γραμματέα του Απόδημου Ελληνισμού Μάιρα Μυρογιάννη, τον Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο που εκπροσωπήθηκε από την Κατερίνα Νεζερίτη, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και τους Αντιπροέδρους Διομήδη Κυριλλόπουλο και Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Φλωρίδη. Τέλος ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής των ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΓΩ και την τ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, την «Πρόεδρο της καρδιάς μας και όλων των Ελλήνων».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΓΩ, Νικηφόρος Διαμαντούρος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. και Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών ευχαρίστησε τον Σπύρο Παππά, χαρακτηρίζοντας τον «ως την ψυχή της Αργούς που μας επιτρέπει να προχωράμε πάντοτε μπροστά και να ανοίγουμε νέους ορίζοντες». Επισημαίνοντας ότι

οι Έλληνες του Εξωτερικού διαπρέπουν, καθώς το θεσμικό πλαίσιο τούς το επιτρέπει, αναγνώρισε ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα και στην Ελλάδα, ώστε οι θεσμοί να εξασφαλίζουν προβλεψιμότητα και να παρέχουν κανόνες, αλλά και ότι πολλά ακόμη μένουν να γίνουν. Όπως τόνισε, στόχος του εγχειρήματος, μεταξύ άλλων, είναι να

αναγνωρίσει τους Έλληνες του εξωτερικού που, μέσα στα θεσμικά πλαίσια που τους το επιτρέπουν, αναδεικνύουν

την παγκόσμια θέση της Ελλάδας.

Στη συνέχεια, απηύθυνε χαιρετισμό η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, Μάιρα Μυρογιάννη, τονίζοντας ότι «ο θεσμός στηρίζει διακεκριμένους Έλληνες του εξωτερικού», καθώς οι Έλληνες της Διασποράς είναι από τους πιο ισχυρούς θεσμούς του Ελληνισμού, συμβάλλοντας στη διατήρηση της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Συνεχάρη τον Σπύρο Παππά και την Επιτροπή Βραβείων που φέρει εις πέρας αυτή την πρωτοβουλία δίνοντας έμφαση στην νέα γενιά, αλλά και στην τιμή που πρέπει να αποδίδουμε στους απόδημους όλων των ηλικιών.

Την Τελετή Απονομής παρουσίασε η διακεκριμένη δημοσιογράφος Κατερίνα Λυμπεροπούλου, παρουσία των εκπροσώπων της πολιτείας, της εκκλησίας και της κοινωνίας των πολιτών.

Η μουσική νότα στην Τελετή Απονομής δόθηκε από την τσελίστρια Δέσποινα Κορνηλάκη, ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνιδρύτρια της Ορχήστρας Brussels Chamber Ensemble.

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ έλαβε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, κορυφαίος διεθνής Έλληνας αθλητής του ποδοσφαίρου. Από μικρός έδειξε το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο και σε ηλικία εννέα ετών εντάχθηκε στις ακαδημίες της Γκενκ. Το 2023, σε ηλικία μόλις 15 ετών, έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του βελγικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Σήμερα, είναι βασικό μέλος της πρώτης ομάδας της Γκενκ και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Παράλληλα, αφού αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές ομάδες του Βελγίου, αποφάσισε να φορέσει τη φανέλα της Ελλάδας, τιμώντας τις ρίζες του. Με ωριμότητα, ήθος και ταλέντο, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εκπροσωπεί το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ έλαβε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, η οποία έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της δημοσιογραφίας και της ανθρωπιστικής δράσης. Δημοσιογράφος, συγγραφέας και παρουσιάστρια με διεθνή καριέρα, έχει δώσει φωνή σε όσους μένουν στο περιθώριο, με έργο που συνδυάζει

ευαισθησία, τόλμη και κοινωνική ευθύνη. Ως πρόεδρος του UN Women Σουηδίας και του War Child, έχει ταξιδέψει σε εμπόλεμες ζώνες και προσφυγικούς καταυλισμούς, στηρίζοντας γυναίκες και παιδιά. Η πορεία της, από το Ρίνκεμπι της μετανάστευσης μέχρι τα μεγάλα διεθνή φόρα, αποτελεί υπόμνηση ότι η δύναμη της μνήμης και της

αλληλεγγύης μπορεί να μεταμορφώσει τον κόσμο.

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ έλαβε ο σεφ Δημήτριος Μούδιος, ξεκινώντας την καριέρα του στο Atelier του Bayerischer Hof. Με διεθνή πορεία σε φημισμένα εστιατόρια της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, όπως το Boragó στη Χιλή και το Alchemist στην Κοπεγχάγη, ανέδειξε μια δημιουργική, ερευνητική προσέγγιση στη μαγειρική. Το 2023 ίδρυσε στην Μπανγκόκ τα εστιατόρια Ōre και Lahnyai, που ξεχώρισαν για την πρωτοποριακή τους φιλοσοφία και τις εξαιρετικές κριτικές. Με σπουδές στο HarvardX και το MITx, συνδυάζει την επιστήμη με την τέχνη της κουζίνας, εκφράζοντας τη γαστρονομία ως παγκόσμια γλώσσα καινοτομίας και πολιτισμού.

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ απονεμήθηκε στη Λία Μέρμιγκα. Με διεθνή καριέρα στην έρευνα και τη διοίκηση μεγάλων έργων επιταχυντών σωματιδίων, έχει διατελέσει επικεφαλής στο Jefferson Lab, στο TRIUMF του Καναδά, στο SLAC και από το 2022 είναι η πρώτη γυναίκα Διευθύντρια του Fermilab στις Η.Π.Α. Παράλληλα, έχει αναπτύξει

πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν νέους και γυναίκες να ακολουθήσουν καριέρα στις θετικές επιστήμες. Με διεθνείς διακρίσεις και ηγετική παρουσία στη φυσική υψηλών ενεργειών, η Λία Μέρμιγκα ενώνει επιστημονική αριστεία, καινοτομία και κοινωνική ευθύνη, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές ερευνητών.

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ έλαβε ο Αλκιβιάδης Θωμάς. Με πολυετή πορεία σε ηγετικές θέσεις σε εταιρείες, όπως η PKI και η AEROTEC Engineering, ανέπτυξε διεθνή δίκτυα συνεργασιών και πρωτοπόρες στρατηγικές ανάπτυξης. Το 2010 ίδρυσε την ALTHOM GmbH και στη συνέχεια εταιρείες σε Ελλάδα και Πολωνία, καθιερώνοντάς τες ως αξιόπιστους εταίρους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Παράλληλα, έχει διακριθεί για την εθελοντική και την κοινωνική του δράση, καθώς και για τη συμβολή του στην ενίσχυση των ελληνογερμανικών σχέσεων. Με τεχνική γνώση, όραμα και αφοσίωση, ο Αλκιβιάδης Θωμάς εκπροσωπεί έναν τύπο ηγέτη που μετατρέπει τη συνεργασία των λαών σε κινητήριο δύναμη προόδου και καινοτομίας.

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ απονεμήθηκε στον Κλεάνθη Ξανθόπουλο, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στο Πρόγραμμα Ανθρώπινου Γονιδιώματος. Ως ιδρυτής και επικεφαλής καινοτόμων βιοτεχνολογικών εταιρειών – Anadys, Regulus, Shoreline Biosciences- έχει συμβάλει στην ανάπτυξη πρωτοποριακών θεραπειών για την

ηπατίτιδα, τον καρκίνο και τα αυτοάνοσα νοσήματα. Τιμημένος διεθνώς για το έργο του, συνδυάζει την επιστημονική γνώση με το επιχειρηματικό όραμα, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία μπορεί να υπηρετεί τη ζωή και τον άνθρωπο.

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ παρέλαβε η Ευγενία Κοτανίδη. Αφιέρωσε τη ζωή της στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Γεωργία. Για περισσότερα από 25 χρόνια διδάσκει ελληνικά και ποντιακά, ενώ ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γεωργίας έχει ιδρύσει σχολεία, βιβλιοθήκες

και πολιτιστικά προγράμματα που ενώνουν τις νέες γενιές με τις ρίζες τους. Με ακαδημαϊκό υπόβαθρο, κοινωνική δράση και ανιδιοτελή προσφορά, η Ευγενία Κοτανίδη αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για τον ελληνισμό της διασποράς και γέφυρα πολιτισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και τον Καύκασο.

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ έλαβε ο Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος με σταθερή παρουσία στα διεθνή ρεπορτάζ και βαθιά γνώση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, έχει ενημερώσει το ελληνικό κοινό για κρίσιμες εξελίξεις στην Τουρκία και την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνέπειά του, η ψύχραιμη ματιά και η προσήλωσή του στην αλήθεια τον έχουν καθιερώσει ως αξιόπιστη φωνή της δημοσιογραφίας. Μέσα από τη δουλειά του, ο Μανώλης Κωστίδης έχει συμβάλει στη δημιουργία γεφυρών κατανόησης ανάμεσα στους δύο λαούς, υπηρετώντας με ήθος και ευθύνη το δημόσιο συμφέρον.

Οι βραβευόμενοι παρέλαβαν τα βραβεία τους με συγκίνηση, όχι μόνο από τη διάκριση και την τιμή που τους έκανε η Επιτροπή, αλλά και από το γεγονός ότι το βραβείο τους απένειμε η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία, τόνισε μεταξύ άλλων, «στον απόηχο του θανάτου του μοναδικού μας Διονύση

Σαββόπουλου, τα Βραβεία Αργώ φέρνουν κοντά μας ανθρώπους αξιέπαινους και διαφορετικούς, όλους επιτυχημένους στο έργο τους, και αναδεικνύουν μια αξιοθαύμαστη εικονική συνομιλία, έναν ιδιότυπο διάλογο των επιστημών, του πολιτισμού και της προσφοράς στον άνθρωπο και στα κοινά, με την επιχειρηματικότητα, την

καινοτομία, τον αθλητισμό και τη γαστρονομία».



