Connected We Stand Festival 2025: Συναυλίες, χορός, βιωματικά εργαστήρια στη μεγαλύτερη γιορτή εθελοντισμού

To Connected We Stand Festival επιστρέφει για 6η χρονιά το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες στη Νέα Παραλία στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες, αθλητικά δρώμενα, DJ sets, χορός, βιωματικά εργαστήρια και πολλές ακόμα δράσεις πρόκειται να λάβουν χώρα στις Ομπρέλες στη Νέα Παραλία για 12 ώρες.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι να φέρει κοντά πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Οι επισκέπτες του Φεστιβάλ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δράσεις και ενέργειες οι οποίες βασίζονται στους παρακάτω άξονες: Τέχνες & πολιτισμός, Εθελοντισμός & αλληλεγγύη, Kοινωνική επιχειρηματικότητα, Aθλητισμός & ποιότητα ζωής, Περιβάλλον & βιώσιμη ανάπτυξη.

Συναυλίες, pop up δράσεις, παιδικά εργαστήρια, αθλητικές δράσεις, εργαστήρια ενηλίκων, performer’s corner, up-cycling point, διαδραστικές ομιλίες, χορευτικά δρώμενα, θεατρικές παραστάσεις, τελετή απονομής βράβευσης ενεργών πολιτών, μια ανατρεπτική έκθεση τέχνης και πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες θα συναντηθούν από τις 11:00 έως τις 23:00 στις Ομπρέλες στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Οι μικροί μας φίλοι στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Kids’Corner θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν:

11.00-17.00 DIY & Crafts Workshop από το CONNECT FAMILY

11.00-20.30 Challenges & Fun games spot από το CONNECT FAMILY

17.00-19.00 Joyful Makers: Χαρούμενοι μικρο-δημιουργοί από την Εθελοντική Ομάδα Αρσάκεια Εκπαιδευτήρια

17.30-18.00 Παίζω και μαθαίνω Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και γονείς από τους Έλληνες Διασώστες - RescueGR

18.00-19.00 Χρώματα Αξιών: Ζωγραφίζοντας τον Κόσμο που Θέλουμε από το Ανοικτό Κέντρο Παιδιών, Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας

19.00-20.30 Sensory & Messy Play Workshop από το CONNECT INN

Φέτος η σκηνή του CONNECTED WE STAND φιλοξενεί γνωστούς καλλιτέχνες, με τη Marseaux και τον TOQUEL να ανεβαίνουν στο stage με supporting act από τον DJ Chino και δυναμικά DJ sets από τον Πέτρο Τριανταφύλλου και τον Βασίλη Βαρσάμη, ραδιοφωνικό παραγωγό του ZOO 90.8.

Παράλληλα, το κοινό θα απολαύσει ένα πλούσιο καλλιτεχνικό line-up:

12:00–12:30 η ομάδα χορού «Dance Your Way» του Connect Thessaloniki παρουσιάζει pop χορογραφίες, με φινάλε όπου το κοινό γίνεται μέρος της παράστασης·

17:45–18:00 επιδείξεις cheerleading από την Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading – «Hellenic Star»·

18:00–18:45 χορευτικές επιδείξεις και dance party από τις σχολές «Off Balance – Dance Studio, Vista Dance, Mispel Dance by Iliana Iliadou»·

19:00–19:15 παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Τούμπας·

19:15–19:30 εμφάνιση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης·

19:30–19:50 η Χορωδία Βαφοπουλείου με συνοδεία stage piano και πριν την έναρξη των καλλιτεχνικών εμφανίσεων, το κοινό υποδέχεται τους House of Drama.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ».

Το Φεστιβάλ διεξάγεται με την Αρωγή και Στήριξη του Υπουργείου Υγείας.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από τους CONNECT YOUR CITY, Δήμος Θεσσαλονίκης, Fabric Republic και ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Η είσοδος στον χώρο του φεστιβάλ καθώς και η συμμετοχή σε δράσεις είναι ελεύθερη.

